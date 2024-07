Expediente contra el llamado juez de ‘Los Costeños’ reveló cómo sicarios terminaron en la casa gracias a sus decisiones

En la audiencia, el juez tomó la palabra para rechazar los cargos en su contra y advertir que se trata de una injusticia, de un atropello. Una paradoja donde un día es quien azota el mazo de la justicia y al otro, recibe los golpes. El juez Sastoque conoció lo dura que resulta la persecución penal. “Sé que no es culpa del señor fiscal, cumple con su rol, nadie quiere ser vocero de malas noticias, no obstante, sí dejo con absoluta claridad de que no, no aceptó los cargos que son infundadamente en mi contra”.