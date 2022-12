Expresidente de Colpensiones le exige al Gobierno Petro mayor claridad sobre la reforma pensional que se avecina

Para Mauricio Olivera no se pueden estar enviando mensajes que generen incertidumbre en los colombianos. SEMANA habló con él.

Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y actual vicerrector de la Universidad de los Andes, tiene toda la autoridad para hablar de pensiones, como quiera que estuvo en el cargo durante cuatro años, por eso le exigió al Gobierno nacional, mayor claridad en los mensajes que se entregan sobre la reforma pensional que se avecina en el país.

“Yo creo que lo que necesita el país es más claridad, digamos que la única información que ha entregado el gobierno fue la que en su momento dio el presidente Petro y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre una reforma de pilares en donde los dos regímenes (privado y público) se complementan. Pero no han dicho mucho más y obviamente no se debería generar incertidumbre porque se necesita más claridad sobre lo que se va a hacer y decirlo rápidamente”, afirmó Olivera a SEMANA.

Además, recordó que en Chile el ahorro individual de los fondos privados ha sido uno de los motores de desarrollo de ese país.

Lo que pasa en Chile es que la sociedad estaba muy insatisfecha porque las pensiones eran muy bajas. Pero en Chile los recursos del ahorro individual se usaron para infraestructura”, señaló Mauricio Olivera.

En Colombia, dijo Olivera, parte de los recursos de los fondos privados se usan y se han usado para construir infraestructura e incluso recordó que el expresidente Duque dijo que esos recursos debían usarse en infraestructura.

“Los fondos privados, régimen de ahorro individual, como el de Colombia, se usan para infraestructura en la medida que tengan rentabilidad. Ahora bien, si son ahorros del fondo público, yo creo que es un poco más complicado porque todos sabemos que la institucionalidad colombiana, sobre todo la infraestructura, no es la más fuerte y de pronto ahí se pondrían en riesgo los recursos”, advirtió el expresidente de Colpensiones.

Olivera reiteró que el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, no fue claro en decir si los recursos que se utilizarían para megaobras serían los de los fondos privados o los de Colpensiones, por eso exige claridad en el mensaje.

La reforma ideal

Mauricio Olivera señaló que para hacer una reforma pensional hay dos temas trascendentales.

“El primero, es que es necesario aumentar la cobertura del sistema pensional colombiano, porque en el país solo uno, de cada cuatro adultos mayores, tiene pensión. Es decir, el 25% de nuestros adultos mayores tiene pensión y esto nace en el mercado laboral porque solo uno, de cada dos, cotizan o no cotizan porque rotan todo el tiempo y no alcanzarían a cumplir las semanas. Entonces el primer punto es que una reforma laboral tiene que ir atada de una reforma laboral. Y lo segundo, la reforma de pilares, es decir, que los dos regímenes no compitan sino que se complementen” sostuvo Olivera.

Sobre este punto, Mauricio Olivera dijo que la gran discusión sobre esta reforma de pilares es donde hacer el corte, si en un salario mínimo, en dos, tres o cuatro.

“Petro ha dicho que en cuatro salarios, ahí es necesario hacer unos estudios actuariales serios para ver cuántos recursos entrarían a Colpensiones, pero también cuánta deuda se generaría a futuro para pagar esas pensiones”, puntualizó Olivera.

La polémica sobre la reforma pensional la encendió el actual presidente de la entidad, Jaime Dussán, quien sorprendió al país al manifestar que con los dineros del ahorro pensional se podría pensar en ejecutar obras sociales y de infraestructura que respondan a los anuncios que ha venido haciendo el Gobierno del presidente Petro.

Horas después, el presidente Gustavo Petro tuvo que salir a terciar en la discusión y aclarar lo que se está pensando en el Gobierno sobre el tema.

“Por ejemplo, podríamos pensar que las obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura hasta Barranquilla, lo podamos hacer”, afirmó Dussán, quien explicó además que “podríamos invertir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales, o a la banca usurera para que nos presten los recursos”.

La reacción del jefe de Estado se conoció en la mañana de este lunes: “No es cierto que el ahorro que el Gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy, se gaste mañana con la reforma en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del Sol II y en el puente de Chirajara”(SIC), manifestó el jefe de Estado refiriéndose al proyecto de reforma pensional que está preparando el Gobierno nacional.

Y agregó: “El ahorro presupuestal que se logra con la reforma y que no viene del dinero de los cotizantes, sino del presupuesto nacional, se gastará en el bono pensión de medio salario mínimo para los tres millones de adultos mayores que hoy están por fuera del sistema pensional” (SIC).