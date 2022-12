Le recuerdan al presidente Petro cuando pidió la pérdida de investidura de Jaime Dussán; hoy está al frente de Colpensiones

El nombre de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, ha sido tendencia en las últimas horas luego de que hiciera unas declaraciones que han resultado bastante polémicas en la arena política nacional.

Dussán expuso las razones por las cuales busca transformar el sistema pensional junto al Gobierno nacional. Al parecer, esta reforma se hará en 2023 y será un duro remezón al sistema pensional para el país. Así mismo, insistió en que lo que buscan hacer es que muchas más personas puedan entrar a Colpensiones a través de un régimen de transición.

“Vamos a hacer una campaña, de tal manera que los jóvenes de todo el país que trabajan, entiendan y comprendan que su futuro está en Colpensiones”, dijo.

Pero eso no fue todo. Luego vinieron las declaraciones que alborotaron el avispero, al exponer que con los dineros del ahorro pensional de los colombianos se podría pensar en obras sociales que respondan a los anuncios presidenciales: “Por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer”.

“Podríamos invertir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales, o a la banca usurera que nos preste los recursos cuando nosotros los podemos tener”, agregó.

Las reacciones en contra no se hicieron esperar. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, comentó: “Cuántas barbaridades dicen sin sustento técnico. La pensión de los colombianos no es un regalo del Estado, es un derecho del que no podrán disponer Petro y su gente para calmar sus delirios”.

Otro que le salió al paso a lo dicho por Dussán fue el exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza. A través de su cuenta de Twitter, reaccionó a sus declaraciones y fustigó: “Presidente Colpensiones dice que ahorro pensional se usaría para hacer tren de Buenaventura. Es una barbaridad, irresponsable y poco serio. !Los aportes pensionales no son plata del Gobierno, sino ahorro de los aportantes!”

El tema ha dado bastante de qué hablar y, a través de redes sociales, se conoció un detalle que resulta llamativo. El periodista y abogado Melquisedec Torres publicó en su perfil de Twitter capturas de pantalla de una acción interpuesta en 1998 por Gustavo Petro, en calidad de ciudadano, contra el entonces senador Jaime Dussán, hoy presidente de Colpensiones.

En 1998 el ciudadano Petro pidió pérdida de investidura del senador Jaime Dussán por actuar irregular/ como directivo del fondo que maneja pensiones de los profesores. Consejo de Estado la negó.

Ahora el presidente Petro lo nombra para "cuidar" el fondo de las pensiones públicas pic.twitter.com/UdxRAtMEWY — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) December 25, 2022

El documento citado por el comunicador es la Sentencia nº AC5814, del Consejo de Estado. En el oficio se recoge la acción presentada por los ciudadanos Emilio Sánchez Alsina y Gustavo Petro Urrego, quienes solicitaron ante la Corporación la pérdida de investidura del entonces congresista Jaime Dussán Calderón.

Dentro de los fundamentos de la demanda figuran “haber intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, dentro de los seis meses anteriores a la elección” y la gestión de contratos del entonces congresista después de haber sido electo.

“La inhabilidad invocada se aprecia claramente porque el senador Dussán asistió y participó en el Fondo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Educación Nacional donde se gestionaron negocios - contratos con entidades del orden Nacional y Departamental, como la Fiduciaria La Previsora adscrita a la Previsora S.A., entidad pública e igualmente con Cajas de Previsión Social y Departamental”, se lee en el oficio.

Frente a la solicitud presentada ante el Consejo de Estado en 1998, encabezada por Sánchez Alsina y el hoy presidente Gustavo Petro, el Tribunal Contencioso decidió mantener la investidura Dussán.

Vale recordar que en agosto de este año, cuando Dussán sonaba por primera vez para aterrizar en el gobierno Petro, se desató una tormenta en el Polo Democrático, partido del cual venía siendo secretario general.

“No respaldo presiones de ‘voceros’ del Polo a Gustavo Petro para conseguirle cargo a Jaime Dussán. Nos notifica Alexánder López: ‘será nuestro representante en el Gobierno’. ¿En Colpensiones? La postulación no fue consensuada. Les notifico: no me responsabilizo de esa designación”, dijo en ese momento el representante a la Cámara Alfredo Mondragón.

A esas voces críticas también se sumó el senador Wilson Arias, quien dijo que tampoco respaldaba a Dussán: “Tampoco yo, senador del Polo, acompaño esa designación. Tiene razón Alfredo Mondragón”.

En general, el presidente Petro les ha dado juego a sectores que lo acompañaron en campaña, en su carrera política y a otros sectores que se han sumado a lo que llamó un “gran acuerdo nacional” con otras bancadas que lograron poner cuotas en el Gobierno. Su gabinete también ha estado marcado por líderes que provienen de sindicatos y de sectores alternativos del país.