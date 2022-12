“Este Gobierno no expropia, no tenemos mala intención”: Jaime Dussán, nuevo presidente de Colpensiones, habló de frente sobre la reforma pensional

En una ceremonia que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, con tapabocas y mientras atraviesa por quebrantos en su salud, posesionó a Jaime Dussán, nuevo presidente de Colpensiones, entidad que será clave para la reforma pensional que presentará el Gobierno nacional del Pacto Histórico en 2023.

Al término del evento, Jaime Dussán, que es de la entraña del Polo Democrático, señaló que el Gobierno nacional está dispuesto a construir un profundo cambio en el actual sistema pensional del país, con la participación y discusión de todos los sectores.

Dussán, en la Casa de Nariño, respondió de manera directa a las voces que presentan inquietudes frente a la reforma pensional, de la misma manera a los sectores de la oposición que han advertido sin tapujos que se trata de una expropiación de los ahorros de pensión que se encuentran en los fondos privados.

“Lo que hay que decirles a los ciudadanos que tienen ese tipo de expresiones es que estén tranquilos, que definitivamente este Gobierno no es un Gobierno que expropia; al contrario, es un Gobierno del cambio, de transformaciones, y todos vamos a estar bajo la misma bandera y por eso debemos tener tranquilidad”, sostuvo Dussán.

También afirmó en su declaración: “La iniciativa es discutir con los distintos sectores de opinión sobre este tema (reforma pensional), académicos, profesionales del derecho, especialistas nacionales e internacionales y concretar entre todos para evitar que desde un principio se crea que tenemos mala intención o afectar un sector financiero”.

Dardos del presidente Petro en contra del actual sistema pensional

El presidente Gustavo Petro, este viernes, arremetió en contra de los fondos privados de pensión al advertir que lo que actualmente se aplica es un sistema de ahorro forzoso.

De la misma manera, el mandatario colombiano –en el evento de posesión de Jaime Dussán como nuevo presidente de Colpensiones– fue directo en señalar que durante años se han dicho “mentiras” sobre el sistema pensional de Colombia.

“El Estado debe poner del presupuesto para que pueda haber algún tipo de ingreso después de cumplir los tiempos para pensionarse, le toca al Estado. Y si le toca al Estado, ¿por qué no sinceramos la cosa, en vez de decir mentiras? Lo que están haciendo, señores y señoras, es un sistema de ahorro forzoso”, dijo Petro.

Y añadió en su declaración: “No le llamen pensionar, llámenlo sistema de ahorro forzoso por medio del cual unas instituciones financieras ganan una comisión por administrar unos recursos, que no son de ellos y son de gente que trabaja a quienes les han sacado una parte de su salario y a los empresarios otra de manera forzosa por medio de una ley”.

“Y han jugado con esa plata, bien o mal, pero no se llama un sistema pensional, eso no da pensión, le devuelven el ahorro a la gente después, pero menos cuando uno abrió una cuenta de ahorro, porque cuando uno abría una cuenta quitaba parte de los recursos”, anotó Petro.

También señaló en su tesis sobre la próxima reforma pensional que radicará su Gobierno en 2023: “Aquí no es voluntario, aquí no se puede retirar en una cuenta diferente, si el propietario de la cuenta quiere (que) el 100 % de lo ahí ahorrado pase a su bolsillo, no puede, tiene que hacerlo con cuotas pactadas por el banco”.

Recientemente, el presidente de la República, Gustavo Petro, prometió que la reforma pensional en Colombia no será impuesta por ley y ordenó, a su vez, que se inicie un proceso de diálogo y concertación en todo el país previo a su radicación en el Congreso de la República el próximo año.

El mandatario colombiano insistió en que el proyecto que tiene su Gobierno es entregarles pensión a los más de tres millones de adultos mayores que no cuentan con ese recurso, por medio de una estrategia de “justicia social” que denominó el jefe de Estado.