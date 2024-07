Fiscal del escándalo de los furgones convertidos en ambulancias en la alcaldía de Claudia López también fue trasladado, el caso en el limbo

En medio de la investigación, algunos de los implicados hicieron graves revelaciones que develan las omisiones al momento de aceptar la entrega de las ambulancias. “Lo que llevó a recibir unas ambulancias que no corresponden con las características técnicas del objeto contratado, que muestran inconsistencias en sus sistemas de identificación y que no presentan un buen funcionamiento, acorde con la necesidad que se pretendía satisfacer, generando una gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz, ocasionando un detrimento al patrimonio público”, se lee en los informes de los investigadores a los que tuvo acceso SEMANA.

Las ambulancias del distrito que no salvan vidas y terminan causando muertes, estos son los testimonios ante la Fiscalía

En este caso, pese a que lleva más de seis meses y sus principales protagonistas como el mismo Olmedo López, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y el contratista pastuso Luis Eduardo López, ha ofrecido contar la verdad a través de principios de oportunidad, estos no han sido aprobados, no hay un solo imputado ni avances contra los congresistas y altos funcionarios del Gobierno involucrados. Los cambios en la entidad son normales, lo que no está claro es el seguimiento a los graves casos de relevancia nacional.