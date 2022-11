Fiscal que habría presionado a Álex Vernot para declarar contra Petro fue declarado insubsistente

Álvaro Enrique Betancur Martínez, quien se venía desempeñando desde 2016 como fiscal delegado ante el Tribunal del Distrito, fue declarado insubsistente este viernes. En palabras sencillas, esto quiere decir que saldrá inmediatamente del ente investigador y los procesos que adelantaba –bastante complejos y mediáticos, valga la pena decir– serán reasignados.

La decisión la tomó el fiscal general, Francisco Barbosa, teniendo en cuenta que estos cargos son de libre nombramiento y remoción, por lo que es él quien tiene la potestad directa para que sigan o no desempeñando sus funciones. Este viernes, el jefe del ente investigador anunció varios cambios de cara a lo que será su último año de gestión.

El caso de Betancur Martínez, como señalaron algunas fuentes, fue bastante sorpresivo teniendo en cuenta que sobre sus hombros estaban investigaciones como el caso Hyundai, por el que recientemente fue condenado el empresario Carlos Mattos, así como Odebrecht, el escándalo de chuzadas protagonizado por dos altos funcionarios de la Fiscalía; la acusación contra el abogado Diego Cadena por la presión de testigos para favorecer a Álvaro Uribe, y el más recientemente, el de los ‘narcofiscales’ que habrían recibido millonarios sobornos por parte del narcotraficante Jair Sánchez Hernández, alias Mueblefino

Recientemente, el nombre de Betancur había estado vinculado a unos escándalos por supuestas presiones y amaño de procesos. En el recurso de impugnación radicado el pasado martes, el empresario Carlos Mattos aseguró que había sido presionado por los fiscales que adelantaban la investigación para que hiciera unas acusaciones. Todo esto a cambio de beneficios judiciales.

“Por exigencia de la Fiscalía, se incorporó una cláusula en que Carlos Mattos aceptaba haber entregado dinero a Gonzalo Guillén para desacreditar al grupo El Juri y a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que estaban investigándolo”, señala el documento firmado por el abogado Jesús Albeiro Yepes.

“Debe valorarse que esta cláusula no tiene relación directa con los hechos jurídicamente relevantes de la acusación, pero era parte de las exigencias de los fiscales para darle trámite al acuerdo”. El abogado Jesús Albeiro Yepes, quien firmó la impugnación, manifestó que los fiscales le manifestaron al empresario que esto era clave si quería recibir los beneficios judiciales del preacuerdo.

“Se exigió un cumplimiento anticipado para que los medios alentaran la picota pública. Luego se retiraría el acuerdo, pues los fines políticos ya estaban cumplidos”, agrega la comunicación que deberá ser estudiada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Por su parte, el abogado Álex Vernot, quien también fue abogado de Mattos, reveló que los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur le ofrecieron incriminar a Gustavo Petro a cambio de su libertad. “Yo me negué, sin embargo insistieron, y se lo dijeron a otro abogado mío. Estaban enloquecidos porque declarara contra él (Petro). Pensaban que por la amistad de tantos años, yo tenía que saber algo”, señaló Vernot. “Dos veces mis abogados me dijeron que estos fiscales me mandaban a decir que, si yo hablaba contra Petro, me darían la libertad”.

En su momento, Vernot denunció a Hernández y Betancourt por varios delitos que habrían cometido en el manejo de los casos Hyundai y Odebrecht, pero dichos procesos fueron archivados en la propia Fiscalía.

En febrero de 2022, en medio de la campaña presidencial, Petro advirtió del plan que estarían organizando Hernández y Betancur en su contra. “Según Álex Vernot, estando preso, fiscales le pidieron, a cambio de su libertad, declarar contra mí; como si yo hubiese cometido algún delito con Vernot, del que solo soy amigo, como padres en el Liceo Francés. Aquí se muestra la la intención criminal de una persecución política”, dijo Petro en ese momento. “Y todavía se preguntan por qué decimos que no hay democracia en Colombia. Si no piensas como la eterna y hereditaria élite colombiana, te persiguen, te enjuician, te asesinan o te desaparecen. La democracia multicolor sigue siendo un objetivo a alcanzar”.

El fiscal que hoy esta sindicado de generar impunidad en los principales pro esos de corrupción, quería construir testigos falsos contra mihttps://t.co/EqbuXtiZE3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2022

Coincidencialmente este viernes, el presidente Gustavo Petro respondió a la publicación de SEMANA en la que se hacía referencia a las declaraciones de Vernot. “El fiscal que hoy esta sindicado de generar impunidad en los principales procesos de corrupción, quería construir testigos falsos contra mí”, trinó en referencia a Daniel Hernández, quien era el compañero de Betancur en las investigaciones.