Caso Uribe | Fiscalía sostiene que el expresidente nunca hizo propuestas al margen de la ley

Este lunes se reanudó la audiencia en la cual la Fiscalía General le solicitará a la jueza 41 de conocimiento de Bogotá archivar definitivamente la investigación que se adelantó en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta manipulación y presión a testigos para que cambiaran sus declaraciones. En esta jornada, el fiscal del caso, Javier Cárdenas se centró en el hecho de las presiones que habría recibido el extraditado narcotraficante Juan Camilo ‘El Tuso’ Sierra por parte de la excongresista Piedad Córdoba y el senador Iván Cepeda.

En varias reuniones, Uribe le comenta a Diego Cadena, el abogado que había designado para contrastar versiones, que El Tuso habría recibido la oferta de beneficios judiciales una vez cumpliera su condena en los Estados Unidos. Hecho por el cual le pidió al jurista que buscara la forma de verificar esa información. “Piedad Córdoba e Iván Cepeda le ofrecieron beneficios que una vez saliera de la cárcel de Estados Unidos lo mandaban a Suiza si me acusaba a mí, él (en referencia al Tuso Sierra) les dijo que él no me conocía. Es verdad, ese señor habrá estado en alguna reunión pública, pero yo no lo distingo”, dijo el expresidente.

Uribe trató el tema de El Tuso como “una historia delicada”, resaltando el hecho que el narcotraficante había hecho referencia a estas visitas. “Yo le pedí un video con esa gente y dijo que no lo mandaba que porque entre el 2 y el 3 de abril está citado por la Fiscalía para declarar en el caso de Luis Alfredo Ramos, de uno de los segundos de Luis Alfredo, que se llama Jorge León Sánchez, y que él ese día va a decir eso”.

El fiscal Cárdenas también citó la declaración rendida por el exministro Fabio Valencia Cossio en la que reveló que la exsenadora Piedad Córdoba lo había buscado para que le transmitiera una información a Uribe. “En alguna ocasión me comentó que le comentara al expresidente que a raíz de las visitas que ellos habían hecho a las cárceles nunca había tenido una información relacionada con alguna vinculación de Uribe en un acto delictivo, que eso se lo quería hacer saber a él”, dijo.

Valencia recordó que tras conocer este tema, Uribe envió a una persona a recoger esa comunicación “a la casa de la doctora Piedad Córdoba”. Para el fiscal del caso, lo único que se buscaba era corroborar la versión que entregó tanto Piedad Córdoba como El Tuso Sierra y verificar de dónde estaban saliendo esas supuestas presiones para acusarlo de tener vínculos con grupos al margen de la ley y enlodar también a su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez.

Tras citar varias declaraciones e interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema, el fiscal del caso aseguró que “jamás se escuchó que Álvaro Uribe estuviera haciendo propuestas al margen de la ley, al contrario, manifestó que se debía obtener la declaración y llevarla a la Corte Suprema”, esto con el fin que se abrieran las respectivas investigaciones contra los aforados mencionados.

En otro de los apartes de su intervención, el fiscal aseguró que El Tuso Sierra habría recibido ofrecimientos para que declarara contra Uribe para mantenerlo así en la Ley de Justicia y Paz, con todos los beneficios judiciales que esto trae. Esta declaración -insistió- se conoce desde el momento en el que el expediente estaba en la Corte Suprema de Justicia.

El juzgado tiene programadas audiencias a lo largo de la presente semana. Tras la intervención de la Fiscalía General se tiene planeada la participación de las víctimas reconocidas, el exfiscal General, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Joge Fernando Perdomo; el senador Iván Cepeda; y Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella.