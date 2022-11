“Me ofrecieron que si hablaba contra Gustavo Petro, me daban la libertad”: Álex Vernot sobre fiscales que serán imputados por Odebrecht

El abogado Álex Vernot reveló que los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt le ofrecieron incriminar a Gustavo Petro a cambio de su libertad.

Vernot señaló que dicho ofrecimiento se dio en 2019 mediante varios abogados. Según esa versión, ambos fiscales manifestaron que contaban con las autorizaciones de sus superiores. Todo ocurrió mientras Vernot estuvo detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá.

“Yo me negué, sin embargo insistieron, y se lo dijeron a otro abogado mío. Estaban enloquecidos porque declarara contra él (Petro). Pensaban que por la amistad de tantos años, yo tenía que saber algo”, señaló Vernot. “Dos veces mis abogados me dijeron que estos fiscales me mandaban a decir que, si yo hablaba contra Petro, me darían la libertad”, agregó.

En su momento, Vernot denunció a Hernández y Betancourt por varios delitos que habrían cometido en el manejo de los casos Hyundai y Odebrecht, pero dichos procesos fueron archivados en la propia Fiscalía.

En febrero de 2022, en medio de la campaña presidencial, Petro advirtió del plan que estarían organizando Hernández y Betancourt en su contra. “Según Álex Vernot, estando preso, fiscales le pidieron, a cambio de su libertad, declarar contra mí; como si yo hubiese cometido algún delito con Vernot, del que solo soy amigo, como padres en el Liceo Francés. Aquí se muestra la la intención criminal de una persecución política”, dijo Petro en ese momento. “Y todavía se preguntan por qué decimos que no hay democracia en Colombia. Si no piensas como la eterna y hereditaria élite colombiana, te persiguen, te enjuician, te asesinan o te desaparecen. La democracia multicolor sigue siendo un objetivo a alcanzar”, agregó el entonces candidato presidencial.

SEMANA conoció que toda esta información está en poder del FBI y del Departamento de Justicia, y ha sido objeto de discusiones bilaterales al más alto nivel entre Colombia y Estados Unidos.

En febrero de este año, en primera instancia, Vernot fue absuelto del proceso en su contra por el caso Hyundai. Pero el pasado 15 de septiembre, debido a la apelación de Hernández y Betancourt, fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá.

Ahora, en un giro del proceso, gracias a las labores investigativas del FBI, tanto Hernández como Betancourt serán imputados por Odebrecht, y se pedirá su detención.

“El Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, en desarrollo de las funciones a su cargo y con el apoyo y asistencia de la Oficina Federal de Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (FBI), puso en marcha un frente de trabajo que permitió estructurar nuevas líneas investigativas por el entramado de corrupción de la multinacional brasileña en Colombia”, explicó la Fiscalía.

En el caso de Hernández, fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá y en su momento destacado para el caso Odebrecht, la Fiscalía estableció que solicitó las órdenes de captura en contra de las directivas de Odebrecht en Colombia, sin embargo, no las registró en el sistema de antecedentes y omitió solicitar una circular azul de Interpol, lo que facilitó que los empresarios salieran del país.

A Hernández le imputarán los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo, este último, según la investigación de la Fiscalía, tiene como origen en algunas intimidaciones a quien fue considerado el testigo estrella del caso Odebrecht, el excongresista Otto Bula. Supuestamente el fiscal Hernández le criticó su intención de colaborar con la justicia.