En el expediente de la Fiscalía, se señala que luego “el Superintendente de Industria y Comercio por medio magnético adjunta resolución No. 46111 de 2011, proferida la citada entidad el 30 de agosto de 2011, en la que se impuso sanción a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) y quince EPS, por violación al régimen de competencia”.

Tras casi 10 años de proceso judicial, la Fiscalía confirmó a las partes implicadas la decisión de archivo. El argumento del ente acusador para no seguir adelante con la investigación fue que: “de acuerdo con la constatación fáctica y jurídica realizada se establece que no existen presupuestos elementales para continuar con la indagación, lo que permite concluir que los posibles delitos o irregularidades endilgadas no cumplen los elementos del tipo penal”.