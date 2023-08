Francia Márquez habló desde el colegio donde estudio la primaria y que fue víctima de un atentado: “Suárez no merece este dolor”

La también ministra de la Igualdad precisó que se trató de un cilindro cargado con explosivos y lanzado en la Institución Educativa Técnica Agrícola Sede María Inmaculada , no en la vía pública, como se sospechó inicialmente.

“No fue en la vía pública, lo tiraron en una sede de educación básica. Lo que me dijeron inicialmente es que primero estaban haciendo todo el estudio de si era posible detonarlo, eso tiene unas condiciones técnicas, que si no lo hacen en debida forma pueden poner en riesgo a mayor población” , comentó.

La demora, de acuerdo con Francia Márquez, también obedeció al tiempo que tomaron los pobladores del municipio para desalojar sus viviendas y evitar que fueran afectados por la detonación. Lo importante, sin embargo, es que no hubo un solo herido.

“Lo segundo que me dijeron es que estaban evacuando a la población de ese lugar. La gente tiene un arraigo con su casa, que no es fácil. La gente no quiere salir de su casa. Todo eso hizo que se tardara el proceso de desactivar este artefacto. Afortunadamente, se salvó vidas y para mí eso es lo más importante”, agregó.