Así quedó la sede de la Caja Agraria tras la toma guerrillera en Morales, Cauca; la caja fuerte no alcanzó a ser hurtada

Una fuente interna del Banco Agrario confirmó a SEMANA que los guerrilleros buscaron abrir la caja fuerte principal, pero no lo consiguieron. Utilizaron armas de fuego, algunos explosivos y cuerdas buscando vulnerar la seguridad de las bóvedas, pero no fue posible. No les alcanzó el tiempo porque llegaron los refuerzos de las Fuerzas Militares.