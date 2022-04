“Mientras exmilitares reconocen responsabilidad en la JEP, Molano se justifica estigmatizando: Márquez

Para este martes, 26 de abril, el ministro de Defensa, Diego Molano, estaba citado en la Cámara de Representantes, donde se le llevaría a cabo un debate de moción de censura en el que tuvo que responder por el operativo del Ejército perpetrado el pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), donde murieron once presuntos disidentes de las Farc.

Recientemente, Molano había defendido la acción de las tropas: “Lo que es fundamental es la protección de la vida, de los derechos de los ciudadanos; eso tiene que darse especialmente, y hay que tener claridad de quiénes son los enemigos de los putumayenses, no es la Fuerza Pública, no es el Ejército, no es la Armada, son los grupos armados organizados quienes cotidiana y sistemáticamente constriñen y manipulan con acciones terroristas y narcotráfico”.

Además, indicó el ministro que la operación en El Remanso no era contra los civiles, sino contra los integrantes de las disidencias de las Farc, que se encontraban en el lugar. “Esta fue una operación que buscaba afectar a quienes vulneran la Constitución y la ley”, añadió Molano.

Este mismo martes se llevó a cabo una de las audiencias más esperadas en el marco del denominado Caso 03 que investiga la JEP por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, puntualmente en la región de Catatumbo. Allí hubo testimonios de más de 10 militares y un civil. Uno de ellos, el de un cabo del Ejército que dijo: “Asesiné cobardemente, les arrebaté la ilusión a sus hijos, les desgarré el corazón a sus madres por una presión de unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. No es justo, no es justo”, señaló el cabo (r) Gutiérrez, tras leer el nombre de las víctimas.

“Que quede claro. Manchamos la región del Catatumbo. Dañamos el buen nombre de la región. Manchamos los nombres de estas familias. Cometimos crímenes de guerra y lesa humanidad. Yo acepto la responsabilidad. También pido perdón a Dios, (a) mi familia e hijos”, concluyó Gutiérrez.

Este hecho fue comentado por la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro por el Pacto Histórico, Francia Márquez, quien dijo en su cuenta de Twitter: “Hay una paradoja en los eventos de hoy. Mientras exmilitares reconocen su responsabilidad y piden excusas por ejecuciones a civiles, el ministro Molano las justifica estigmatizando y criminalizando a las víctimas de Putumayo”.

“La valentía de las víctimas llevó hoy a varios militares, incluidos coroneles y un general a los estrados de la JEP, a reconocer y pedir perdón. También al ministro Diego Molano ante el Congreso a enfrentar moción de censura. En honor a ellas vamos a parar la guerra en Colombia”, agregó.

Es de recordar que la operación militar se presentó el pasado 28 de marzo, en donde según el Ejército había un trabajo de inteligencia que se venía realizando desde hace más de cinco meses, y las tropas previo al enfrentamiento llevaban 10 días insertados en la zona, siguiéndoles la pista a los presuntos disidentes de las Farc.

El cuestionamiento hacia los militares se hizo evidente luego que pobladores de la vereda El Remanso denunciaran que los 11 fallecidos no eran integrantes de los grupos ilegales armados, como lo afirmó la institución castrense.

Además, denunciaron que los militares vestían prendas de color negro y que luego del ataque armado las tropas manipularon los cuerpos de los fallecidos sin acatar los protocolos judiciales establecidos para estos casos.

Por su parte, el Ejército rechazó las acusaciones e insistió en que la operación militar fue legítima y en contra de las disidencias de las Farc. Uno de los objetivos era uno de los supuestos cabecillas conocido como alias Bruno. Sin embargo, aún no se conoce si esta persona está entre los 11 fallecidos.