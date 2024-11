Fuerzas Militares exigieron al ELN la liberación de soldado secuestrado en Arauca

Un nuevo hecho criminal por parte del ELN contra la fuerza pública se registró en el departamento de Arauca, en donde un militar y un ex militar fueron secuestrados.

ELN secuestró a un militar activo y otro retirado. | Foto: Archivo particular

El secuestro de militar se da en momentos en los que los diálogos de paz con el ELN se encuentran atravesando una crisis desde el pasado 3 de agosto, cuando el gobierno optó por no renovar el cese al fuego, a partir de la fecha la guerrilla inició una ofensiva terrorista contra la fuerza pública.

Para García, la política de paz del gobierno no tiene futuro. “Hemos dicho que el Estado y también este gobierno no tienen ni política ni estrategia de paz, pues siguen persistiendo en que la ‘paz es la desmovilización y el desarme del ELN’, y no lo que hemos pactado en la mesa de conversaciones, donde la paz son transformaciones estructurales para el bien de los colombianos”, señaló el cabecilla del ELN.