General (r) Paulino Coronado revela ante la JEP nuevos detalles de falsos positivos; siga aquí la transmisión

El general (r) Paulino Coronado Gómez entregará este viernes ante la JEP nuevos detalles sobre uno de los fenómenos más oscuros del conflicto en Colombia: las ejecuciones extrajudiciales también conocidas como falsos positivos. No es la primera vez que Coronado entrega información sobre lo ocurrido en varias regiones del territorio nacional en hechos en los que civiles eran asesinados y reportados como bajas en combate.

El nombre de Paulino Coronado cobra relevancia teniendo en cuenta que duró 33 años en el Ejército, estuvo en unidades de La Guajira, Chocó, Cundinamarca y Norte de Santander; esta última se convertiría en su calvario, pues fue allí, como es de conocimiento público, donde se presentó un alto número de casos de falsos positivos.

Se trata de la segunda audiencia a la que asiste Coronado, quien se ha convertido en pieza clave del expediente en el caso que investiga la JEP por estos hechos.

Aunque al principio en las audiencias en la Justicia Especial de Paz (JEP) aseguraba que nunca había escuchado hablar de falsos positivos en el periodo que estuvo como comandante de la brigada 30 en Norte de Santander -en el periodo del 27 de noviembre de 2006 al 29 de noviembre del 2008-, en lo que él considera un golpe de responsabilidad decidió finalmente aceptar su responsabilidad bajo la condición de omisión.

“El reconocer mis falencias me permite hacer un llamado a los líderes de nuestro país, a todos, sin distingos de color político, de estrato social, de jerarquía o religión, para que asumamos los errores que hemos cometido por omisión de nuestra condición de garantes, por darle la espalda a la realidad, pensando que, si no lo vimos o no dimos la orden, no es de nuestra incumbencia”, dijo en la primera diligencia que tuvo ante los magistrados de la JEP.

El pasado 27 de abril, su declaración ante una sala llena de víctimas se convirtió en el primer gran paso para esclarecer la verdad sobre este tema.

En julio de 2021, Coronado fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en los asesinatos extrajudiciales, más conocidos como falsos positivos, entre 2002 y 2008, convirtiéndose así en el miembro de esta institución con el más alto rango en atribuírsele su participación en esta página oscura de la historia nacional.

Quien fuera comandante de la Brigada 30 entre 2006 y 2008, dijo ante las víctimas estar arrepentido y que aceptaba su responsabilidad en los hechos mencionados anteriormente.

La diligencia de la JEP se llevó a cabo en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, población emblemática por los sonados falsos positivos. “Hoy reconozco ante ustedes, ante Colombia, que acepto la responsabilidad por no avizorar que con la inflexión física, podría llevar a las unidades bajo mi mando a cometer crímenes”, dijo el general retirado.