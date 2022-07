General Zapateiro se despacha contra el informe de la Comisión de la Verdad

En una entrevista exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, el general Eduardo Zapateiro, saliente comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, contó del porqué de su salida del Ejército, dio varias perspectivas ante la elección de Gustavo Petro como presidente electo, además de criticar seriamente a la Comisión de la Verdad y el informe final que ha estado publicando.

En primer lugar, se le preguntó a Zapateiro si cree que es justo que la Comisión de la Verdad en su informe mostrara al Estado y a las Fuerzas Armadas como parte esencial del inicio del conflicto armado en el país. El general respondió que considera todo como una gran injusticia con las Fuerzas Armadas y en particular con el Ejército.

“Personalmente, le entregué muchos documentos al padre Francisco de Roux. Pero él hoy se encuentra en Europa desprestigiando y desacreditando a quienes servimos a la patria y a los soldados asesinados. El general Óscar Tovar hizo un trabajo titánico y le entregó documentos físicos con nuestra verdad”, contó el general.

El general Eduardo Zapateiro ocupó durante dos años y medio el cargo de comandante del Ejército. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Ante eso, Zapateiro concluyó que la comisión evadió la verdad y quiso construir una que se adaptara a la visión que ellos tenían. “Allá fueron a decir la verdad que ellos quisieron construir, no la nuestra”, dijo el comandante saliente de las Fuerzas Armadas sobre el informe final de la Comisión de la Verdad.

Reafirmando su posición, el general Eduardo Zapateiro afirmó que no está de acuerdo con lo que dijo la Comisión sobre el papel del ejército: “Estoy totalmente de acuerdo que no es la verdad lo que ahí dice, por Dios. No maltraten a quienes ofrendan su vida, todos los días, por los colombianos. Eso no lo podemos permitir”, dijo en sus declaraciones a SEMANA.

Finalmente, con respecto a la Comisión de la Verdad, el general Zapateiro también dijo que es un error la recomendación de que el servicio militar se deba acabar en el país. “¿Y quién va a defender la nación?”, dijo el comandante del Ejército con respecto a dicha iniciativa.

Despedida del General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Querían atentar contra el presidente Duque

En la entrevista del general retirado Eduardo Zapateiro con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, el excomandante reveló detalles de los planes descubiertos para asesinar al presidente de la República, Iván Duque Márquez.

Reveló lo sucedido durante el Paro Nacional y la gran asonada que hubo en su gobierno. Según conoció SEMANA en su momento, las disidencias de las Farc (Gaor 33) planearon los ataques contra el presidente Iván Duque no solo en Cúcuta, sino cerca de Bogotá.

Las autoridades lograron obtener evidencia contundente de los planes criminales. Un mapa en poder de los investigadores muestra exactamente lo que las disidencias querían hacer cerca de Bogotá para derribar el avión presidencial con el primer mandatario a bordo, cuando estuviera a punto de aterrizar en la base militar de Catam.

En la entrevista, Eduardo Zapateiro advirtió: “Por inteligencia se obtenían muchísimas informaciones, pero el presidente siempre estuvo a salvo de todo eso. Al presidente Duque quisieron hacerle muchas cosas. Le hicieron la guerra. Lo valoro por su trabajo, paciencia y sabiduría en los momentos más críticos del país”, confirmó con SEMANA.

La idea de los asesinos era que cuando el avión presidencial estuviera a baja altura y con poca velocidad activarían el ataque con “fusiles tipo Barrett calibre 50 mm (francotiro) y explosivos tipo rampa o llovizna”, según un documento conocido en exclusiva por SEMANA.

“Se hablaba de francotiradores instalados en los barrios aledaños a la Casa de Nariño. Tuvimos que desplegar la inteligencia, la contrainteligencia e instalar tropas especiales. Al árbol que más frutos da es al que más garrote le dan”, explicó el general en retiro.