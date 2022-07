Comisión de la Verdad presentará esta semana su informe final ante la ONU en Nueva York

#Colombia: Receiving my copy of the Truth Commission ⁦Report ⁦@ComisionVerdadC⁩ from Commission Member, ⁦@PalaciosLeyner⁩, with Sergio Jaramillo ⁦@Eurpeace⁩. The report is a milestone for #Colombia. A model for truth and reconciliation in other conflicts. pic.twitter.com/jCZ3kHlrwd