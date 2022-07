“Los generales no somos sinvergüenzas, ni estamos haciendo pactos con narcotraficantes, como el presidente electo dijo”: Zapateiro

El general Eduardo Zapateiro, quien estaba al mando del Ejército Nacional de Colombia, habló en exclusiva con SEMANA sobre su retiro y sobre cómo tomó esta decisión en medio de la elección de un nuevo presidente.

En primer lugar, señaló el motivo de su retiro, decisión que tomó luego de polémico trino que publicó el presidente electo Gustavo Electo el 20 de abril de 2022, fecha cercana a los comicios. “Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”, se leía en el trino.

Respecto a esto, Zapateiro se refirió y detalló el por qué de su retiro como líder de las Fuerzas Militares. “Me tocó defender al Ejército en el momento en que me tocaba hacerlo, con principios y valores. Eso no se puede negociar. Toda Colombia sabe que fuimos maltratados por un tuit del entonces candidato Gustavo Petro, hoy presidente electo. A todos los colombianos les quiero decir que lo que hice fue por obligación moral y personal. Eso fue lo que me enseñaron mis padres y es el ejemplo que debo dejarles no solamente a mis hijos, sino al cuerpo de generales y a mis soldados”.

Zapateiro respondió con un hilo de Twitter el trino del presidente electo. “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”, fue uno de los mensajes que publicó. Sobre esto, el oficial explicó por qué reaccionó de esa manera.

“Los generales no somos ningunos sinvergüenzas, ni estamos haciendo pactos con narcotraficantes, como el hoy presidente electo lo dijo. Los generales nos debemos a nuestra carrera, a nuestro pueblo, somos servidores públicos y eso no lo voy a aceptar ni lo iba a aceptar. Dejar ese tuit, así como así”, indicó el oficial.

El general explicó que sabía que al responderle de esta manera a Gustavo Petro podría traer consecuencias. Sobre esto mencionó que pasó su carta de retiro por dignidad, honor y carácter. Señaló que recibió agradecimientos especiales por defender a la institución.

“Sí, soy consciente de que no podía estar con el presidente electo y no voy a esperar a que me digan qué tengo que hacer. Soy un hombre bien formado. Mi padre era un gran médico, al cual siempre llevaré en mi corazón. Mi madre fue una docente que nos enseñó la dignidad, el honor y el carácter. Eso fue lo que hice y por eso pasé mi retiro. Se lo pasé al señor presidente el mismo 19 de junio, porque sabía lo que enfrentaba. Cuando todo pasó, me criticaron y dijeron que yo había atropellado la Constitución; que tenía que haberme quedado y esperar a que el nuevo gobierno tomara decisiones conmigo. No, señor, creo que hice lo correcto y me lo aplaude todo el cuerpo de generales, mis superiores, los sabios, los maestros y todos los que están por fuera siempre me estuvieron acompañando. Quiero agradecerles también a los coroneles, los sargentos y los soldados profesionales. Recibí mensajes diciéndome: mi general, gracias por defendernos, por poner sus intereses fuera de cualquier contexto y defender a la institución y a nosotros. Eso fue lo que hice, Vicky, fue lo que me inspiró y son mis convicciones y las convicciones no se negocian”, agregó Zapateiro.

Luego de su retiro, el mayor general Carlos Iván Moreno Ojeda fue designado por el presidente Iván Duque como el comandante encargado del Ejército Nacional. En la ceremonia militar realizada por el retiro de las filas de Ejército del general Zapateiro, el oficial envió un mensaje contundente: “Los soldados de la patria no somos enemigos de la paz”.