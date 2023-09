Gobierno Petro en el ojo del huracán por las marchas del 27 de septiembre: ¿Instrumento político para las elecciones regionales?

La primera en emitir una alerta fue la procuradora general, Margarita Cabello, quien expresó su preocupación e hizo un llamado para que dichas marchas no se conviertan en “plataformas” de impulso para alguna candidatura electoral, ya que pueden ser el escenario perfecto para que se aproveche la actividad con fines políticos entorpeciendo la finalidad de las campañas electorales.

Una alerta que también le hizo al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que garantice que las marchas convocadas por el Gobierno nacional, cumplan con el objetivo de ser marchas y no un impulso político.

“De diferentes pronunciamientos, especialmente del Consejo de Estado, se tiene como participación en política no solo el pedido expreso de votar por un candidato, sino que debe preverse, como cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo, la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda”, recordó la funcionaria.

Beneficios si van a la marcha, desmentidos por el ministro del Interior