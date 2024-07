Guía para entender el referendo

orio basta con reformar la ley. No hay que reformar la Constitución.







Punto 3

Eliminación de las suplencias



El artículo 134 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 134. Los miembros de corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. Las vacancias por sus faltas absolutas serán suplidas por los candidatos no elegidos de su misma lista, según el orden de inscripción en ella. La renuncia voluntaria no producirá como efecto el ingreso a la corporación de quien debería suplirlo. Derógase el artículo 261 de la Constitución Política.



Qué quiere decir

Actualmente muchos congresistas hacen pactos e intercambian los cupos en sus listas por plata o por cierto tiempo de ejercicio de funciones públicas. Salen elegidos y luego se retiran temporalmente para que quienes están en su lista lo reemplacen temporalmente y devenguen los privilegios de ser congresista. Esto es lo que se conoce como 'el carrusel' de las listas.

El artículo dispone que si los congresistas, diputados, concejales y ediles renuncian voluntariamente nadie los reemplazará. Sólo si faltan definitivamente por fuerza mayor serán reemplazados por quienes sigan en el orden de su lista.



Argumentos a favor

-Se termina con los carruseles electorales.

-Es una manera de evitar que se desfalque al Estado. Ya no habrá que pagarles a los congresistas que en principio no fueron elegidos y que reemplazan a quienes se retiran temporalmente.

-Evita que se negocie políticamente con los puestos de las listas.



Argumentos en contra

-Para evitar los carruseles no hay que acabar las suplencias.

-Las suplencias son útiles para que alguien con las mismas ideas reemplace a quien no puede asistir a las sesiones. Esto respeta el mandato popular.

-El artículo acaba con la posibilidad de hacer pactos políticos, que son un instrumento legítimo de la democracia.

-Con un sistema fuerte de partidos y con una reforma pensional se acaba con los problemas generados por las suplencias sin que haya necesidad de reformar la Constitución en este punto.







Punto 4



Eliminación de las partida globales



Adiciónase al artículo 346 de la Constitución Política un inciso y un parágrafo del siguiente tenor:

Los gastos de inversión, incluidos en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso por el gobierno, recogerán el resultado de audiencias públicas consultivas, convocadas por los gobiernos nacional, departamentales y del Distrito Capital, y del análisis hecho en el Congreso por las comisiones constitucionales y las bancadas de cada departamento y Bogotá. El presupuesto no incluirá partidas globales, excepto las necesarias para atender emergencias y desastres. El Congreso de la República participará activamente en la dirección y control de los ingresos y los gastos públicos, lo cual comprenderá, tanto el análisis y la decisión sobre la inversión nacional, como sobre la regional. La ley Orgánica del Presupuesto reglamentará la materia, así como la realización de las audiencias públicas especiales de control político, en las cuales los congresistas formularán los reclamos y aspiraciones de la comunidad. Lo relativo a las audiencias, dispuesto en este artículo, se aplicará a la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto, en todas las entidades territoriales. Parágrafo. Con excepción de los mecanismos establecidos en el título XII de la Constitución Política, en ningún caso y en ningún tiempo, los miembros de las corporaciones públicas podrán, directamente o por intermedio de terceros, convenir con organismos o funcionarios del Estado la apropiación de partidas presupuestales, o las decisiones de destinación de la inversión de dineros públicos. Lo dispuesto en este parágrafo se aplicará a la elaboración y aprobación de presupuesto en todas las entidades territoriales.



Qué quiere decir



Hoy en día el presupuesto lo prepara el Ministerio de Hacienda y lo presenta al Congreso, que lo aprueba como una ley. Los congresistas no pueden crear un gasto sin permiso del gobierno porque cada gasto debe corresponder a un ingreso.

Con este artículo se le da a la comunidad responsabilidad en la preparación del proyecto de presupuesto porque se le deja participar en la elaboración del proyecto de ley.

También se les entrega a todos los congresistas la potestad de repartir toda la plata según su criterio. Adicionalmente se elimina la posibilidad de que existan sumas globales para que las autoridades locales las repartan de acuerdo con su criterio. Los congresistas deben decidir a qué obra o a qué institución va cada gasto.



Argumentos a favor

-Con este artículo se logra una verdadera participación de la comunidad y de las regiones en la elaboración del presupuesto porque son responsables de hacer el proyecto que el gobierno presenta al Congreso.

-Este artículo acaba con los auxilios parlamentarios porque los propios congresistas dejan establecido desde el principio el destino específico del dinero para cada inversión.

-Se le da transparencia a la aprobación del presupuesto porque las audiencias preparatorias del proyecto son públicas así como la votación en el Congreso.

-Se democratiza el presupuesto porque la comunidad participa activamente en su elaboración.

-Se fortalece la descentralización porque los congresistas representan las regiones y están conscientes de a dónde debe ir cada inversión.



Argumentos en contra

-Algunos críticos dicen que no se termina con los auxilios sino que se institucionalizan en la Constitución. Para ellos, que el Congreso diga a dónde va cada peso equivale a convertir en auxilios parlamentarios todo el presupuesto.

-No es cierto que la participación de la comunidad sea democrática porque al final el gobierno es el que decide cómo armar el proyecto de presupuesto.

-El presupuesto se volverá una herramienta para hacer política.

-Los congresistas acabarán fortaleciendo sus intereses políticos con el presupuesto porque ellos decidirán el destino final de la plata.

-Como el gobierno tendrá una participación menor en las decisiones sobre inversión, muy probablemente el Congreso dejará al gobierno sin plata para gobernar.

-Es el artículo del 'populismo presupuestal' que le devuelve el poder presupuestal al Congreso.

-Este artículo hará supremamente engorroso el trámite legislativo del presupuesto.



orio basta con reformar la ley. No hay que reformar la Constitución.







Punto 3

Eliminación de las suplencias



El artículo 134 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 134. Los miembros de corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. Las vacancias por sus faltas absolutas serán suplidas por los candidatos no elegidos de su misma lista, según el orden de inscripción en ella. La renuncia voluntaria no producirá como efecto el ingreso a la corporación de quien debería suplirlo. Derógase el artículo 261 de la Constitución Política.



Qué quiere decir

Actualmente muchos congresistas hacen pactos e intercambian los cupos en sus listas por plata o por cierto tiempo de ejercicio de funciones públicas. Salen elegidos y luego se retiran temporalmente para que quienes están en su lista lo reemplacen temporalmente y devenguen los privilegios de ser congresista. Esto es lo que se conoce como 'el carrusel' de las listas.

El artículo dispone que si los congresistas, diputados, concejales y ediles renuncian voluntariamente nadie los reemplazará. Sólo si faltan definitivamente por fuerza mayor serán reemplazados por quienes sigan en el orden de su lista.



Argumentos a favor

-Se termina con los carruseles electorales.

-Es una manera de evitar que se desfalque al Estado. Ya no habrá que pagarles a los congresistas que en principio no fueron elegidos y que reemplazan a quienes se retiran temporalmente.

-Evita que se negocie políticamente con los puestos de las listas.



Argumentos en contra

-Para evitar los carruseles no hay que acabar las suplencias.

-Las suplencias son útiles para que alguien con las mismas ideas reemplace a quien no puede asistir a las sesiones. Esto respeta el mandato popular.

-El artículo acaba con la posibilidad de hacer pactos políticos, que son un instrumento legítimo de la democracia.

-Con un sistema fuerte de partidos y con una reforma pensional se acaba con los problemas generados por las suplencias sin que haya necesidad de reformar la Constitución en este punto.







Punto 4



Eliminación de las partida globales



Adiciónase al artículo 346 de la Constitución Política un inciso y un parágrafo del siguiente tenor:

Los gastos de inversión, incluidos en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso por el gobierno, recogerán el resultado de audiencias públicas consultivas, convocadas por los gobiernos nacional, departamentales y del Distrito Capital, y del análisis hecho en el Congreso por las comisiones constitucionales y las bancadas de cada departamento y Bogotá. El presupuesto no incluirá partidas globales, excepto las necesarias para atender emergencias y desastres. El Congreso de la República participará activamente en la dirección y control de los ingresos y los gastos públicos, lo cual comprenderá, tanto el análisis y la decisión sobre la inversión nacional, como sobre la regional. La ley Orgánica del Presupuesto reglamentará la materia, así como la realización de las audiencias públicas especiales de control político, en las cuales los congresistas formularán los reclamos y aspiraciones de la comunidad. Lo relativo a las audiencias, dispuesto en este artículo, se aplicará a la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto, en todas las entidades territoriales. Parágrafo. Con excepción de los mecanismos establecidos en el título XII de la Constitución Política, en ningún caso y en ningún tiempo, los miembros de las corporaciones públicas podrán, directamente o por intermedio de terceros, convenir con organismos o funcionarios del Estado la apropiación de partidas presupuestales, o las decisiones de destinación de la inversión de dineros públicos. Lo dispuesto en este parágrafo se aplicará a la elaboración y aprobación de presupuesto en todas las entidades territoriales.



Qué quiere decir



Hoy en día el presupuesto lo prepara el Ministerio de Hacienda y lo presenta al Congreso, que lo aprueba como una ley. Los congresistas no pueden crear un gasto sin permiso del gobierno porque cada gasto debe corresponder a un ingreso.

Con este artículo se le da a la comunidad responsabilidad en la preparación del proyecto de presupuesto porque se le deja participar en la elaboración del proyecto de ley.

También se les entrega a todos los congresistas la potestad de repartir toda la plata según su criterio. Adicionalmente se elimina la posibilidad de que existan sumas globales para que las autoridades locales las repartan de acuerdo con su criterio. Los congresistas deben decidir a qué obra o a qué institución va cada gasto.



Argumentos a favor

-Con este artículo se logra una verdadera participación de la comunidad y de las regiones en la elaboración del presupuesto porque son responsables de hacer el proyecto que el gobierno presenta al Congreso.

-Este artículo acaba con los auxilios parlamentarios porque los propios congresistas dejan establecido desde el principio el destino específico del dinero para cada inversión.

-Se le da transparencia a la aprobación del presupuesto porque las audiencias preparatorias del proyecto son públicas así como la votación en el Congreso.

-Se democratiza el presupuesto porque la comunidad participa activamente en su elaboración.

-Se fortalece la descentralización porque los congresistas representan las regiones y están conscientes de a dónde debe ir cada inversión.



Argumentos en contra

-Algunos críticos dicen que no se termina con los auxilios sino que se institucionalizan en la Constitución. Para ellos, que el Congreso diga a dónde va cada peso equivale a convertir en auxilios parlamentarios todo el presupuesto.

-No es cierto que la participación de la comunidad sea democrática porque al final el gobierno es el que decide cómo armar el proyecto de presupuesto.

-El presupuesto se volverá una herramienta para hacer política.

-Los congresistas acabarán fortaleciendo sus intereses políticos con el presupuesto porque ellos decidirán el destino final de la plata.

-Como el gobierno tendrá una participación menor en las decisiones sobre inversión, muy probablemente el Congreso dejará al gobierno sin plata para gobernar.

-Es el artículo del 'populismo presupuestal' que le devuelve el poder presupuestal al Congreso.

-Este artículo hará supremamente engorroso el trámite legislativo del presupuesto.



orio basta con reformar la ley. No hay que reformar la Constitución.Eliminación de las suplenciasEl artículo 134 de la Constitución Política quedará así:Artículo 134. Los miembros de corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. Las vacancias por sus faltas absolutas serán suplidas por los candidatos no elegidos de su misma lista, según el orden de inscripción en ella. La renuncia voluntaria no producirá como efecto el ingreso a la corporación de quien debería suplirlo. Derógase el artículo 261 de la Constitución Política.Actualmente muchos congresistas hacen pactos e intercambian los cupos en sus listas por plata o por cierto tiempo de ejercicio de funciones públicas. Salen elegidos y luego se retiran temporalmente para que quienes están en su lista lo reemplacen temporalmente y devenguen los privilegios de ser congresista. Esto es lo que se conoce como 'el carrusel' de las listas.El artículo dispone que si los congresistas, diputados, concejales y ediles renuncian voluntariamente nadie los reemplazará. Sólo si faltan definitivamente por fuerza mayor serán reemplazados por quienes sigan en el orden de su lista.-Se termina con los carruseles electorales.-Es una manera de evitar que se desfalque al Estado. Ya no habrá que pagarles a los congresistas que en principio no fueron elegidos y que reemplazan a quienes se retiran temporalmente.-Evita que se negocie políticamente con los puestos de las listas.-Para evitar los carruseles no hay que acabar las suplencias.-Las suplencias son útiles para que alguien con las mismas ideas reemplace a quien no puede asistir a las sesiones. Esto respeta el mandato popular.-El artículo acaba con la posibilidad de hacer pactos políticos, que son un instrumento legítimo de la democracia.-Con un sistema fuerte de partidos y con una reforma pensional se acaba con los problemas generados por las suplencias sin que haya necesidad de reformar la Constitución en este punto.Adiciónase al artículo 346 de la Constitución Política un inciso y un parágrafo del siguiente tenor:Los gastos de inversión, incluidos en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso por el gobierno, recogerán el resultado de audiencias públicas consultivas, convocadas por los gobiernos nacional, departamentales y del Distrito Capital, y del análisis hecho en el Congreso por las comisiones constitucionales y las bancadas de cada departamento y Bogotá. El presupuesto no incluirá partidas globales, excepto las necesarias para atender emergencias y desastres. El Congreso de la República participará activamente en la dirección y control de los ingresos y los gastos públicos, lo cual comprenderá, tanto el análisis y la decisión sobre la inversión nacional, como sobre la regional. La ley Orgánica del Presupuesto reglamentará la materia, así como la realización de las audiencias públicas especiales de control político, en las cuales los congresistas formularán los reclamos y aspiraciones de la comunidad. Lo relativo a las audiencias, dispuesto en este artículo, se aplicará a la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto, en todas las entidades territoriales. Parágrafo. Con excepción de los mecanismos establecidos en el título XII de la Constitución Política, en ningún caso y en ningún tiempo, los miembros de las corporaciones públicas podrán, directamente o por intermedio de terceros, convenir con organismos o funcionarios del Estado la apropiación de partidas presupuestales, o las decisiones de destinación de la inversión de dineros públicos. Lo dispuesto en este parágrafo se aplicará a la elaboración y aprobación de presupuesto en todas las entidades territoriales.Hoy en día el presupuesto lo prepara el Ministerio de Hacienda y lo presenta al Congreso, que lo aprueba como una ley. Los congresistas no pueden crear un gasto sin permiso del gobierno porque cada gasto debe corresponder a un ingreso.Con este artículo se le da a la comunidad responsabilidad en la preparación del proyecto de presupuesto porque se le deja participar en la elaboración del proyecto de ley.También se les entrega a todos los congresistas la potestad de repartir toda la plata según su criterio. Adicionalmente se elimina la posibilidad de que existan sumas globales para que las autoridades locales las repartan de acuerdo con su criterio. Los congresistas deben decidir a qué obra o a qué institución va cada gasto.-Con este artículo se logra una verdadera participación de la comunidad y de las regiones en la elaboración del presupuesto porque son responsables de hacer el proyecto que el gobierno presenta al Congreso.-Este artículo acaba con los auxilios parlamentarios porque los propios congresistas dejan establecido desde el principio el destino específico del dinero para cada inversión.-Se le da transparencia a la aprobación del presupuesto porque las audiencias preparatorias del proyecto son públicas así como la votación en el Congreso.-Se democratiza el presupuesto porque la comunidad participa activamente en su elaboración.-Se fortalece la descentralización porque los congresistas representan las regiones y están conscientes de a dónde debe ir cada inversión.-Algunos críticos dicen que no se termina con los auxilios sino que se institucionalizan en la Constitución. Para ellos, que el Congreso diga a dónde va cada peso equivale a convertir en auxilios parlamentarios todo el presupuesto.-No es cierto que la participación de la comunidad sea democrática porque al final el gobierno es el que decide cómo armar el proyecto de presupuesto.-El presupuesto se volverá una herramienta para hacer política.-Los congresistas acabarán fortaleciendo sus intereses políticos con el presupuesto porque ellos decidirán el destino final de la plata.-Como el gobierno tendrá una participación menor en las decisiones sobre inversión, muy probablemente el Congreso dejará al gobierno sin plata para gobernar.-Es el artículo del 'populismo presupuestal' que le devuelve el poder presupuestal al Congreso.-Este artículo hará supremamente engorroso el trámite legislativo del presupuesto.

orio basta con reformar la ley. No hay que reformar la Constitución.Eliminación de las suplenciasEl artículo 134 de la Constitución Política quedará así:Artículo 134. Los miembros de corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. Las vacancias por sus faltas absolutas serán suplidas por los candidatos no elegidos de su misma lista, según el orden de inscripción en ella. La renuncia voluntaria no producirá como efecto el ingreso a la corporación de quien debería suplirlo. Derógase el artículo 261 de la Constitución Política.Actualmente muchos congresistas hacen pactos e intercambian los cupos en sus listas por plata o por cierto tiempo de ejercicio de funciones públicas. Salen elegidos y luego se retiran temporalmente para que quienes están en su lista lo reemplacen temporalmente y devenguen los privilegios de ser congresista. Esto es lo que se conoce como 'el carrusel' de las listas.El artículo dispone que si los congresistas, diputados, concejales y ediles renuncian voluntariamente nadie los reemplazará. Sólo si faltan definitivamente por fuerza mayor serán reemplazados por quienes sigan en el orden de su lista.-Se termina con los carruseles electorales.-Es una manera de evitar que se desfalque al Estado. Ya no habrá que pagarles a los congresistas que en principio no fueron elegidos y que reemplazan a quienes se retiran temporalmente.-Evita que se negocie políticamente con los puestos de las listas.-Para evitar los carruseles no hay que acabar las suplencias.-Las suplencias son útiles para que alguien con las mismas ideas reemplace a quien no puede asistir a las sesiones. Esto respeta el mandato popular.-El artículo acaba con la posibilidad de hacer pactos políticos, que son un instrumento legítimo de la democracia.-Con un sistema fuerte de partidos y con una reforma pensional se acaba con los problemas generados por las suplencias sin que haya necesidad de reformar la Constitución en este punto.