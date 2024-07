Habla Juan Pablo Gallo, mencionado en lista del escándalo UNGRD: “No sé por qué me están metiendo en una cosa que yo no voté”

SEMANA: ¿Cómo explica usted haber aparecido en esa polémica lista de congresistas que estarían involucrados en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo?

Juan Pablo Gallo: No hay ningún sentido, ni ninguna razón para que yo aparezca en esa lista. Yo soy un congresista de oposición. Me he mantenido en la oposición desde antes de que llegara el señor presidente al poder. Yo no voté por él y en todo el Gobierno he sido consistente y constante. Mi posición en contra de las reformas del Gobierno ha sido pública. Pero, en términos particulares, yo no voté en la sesión del 15. Yo no sé por qué me están metiendo en una cosa que yo no voté. Y ahí quiero enfatizarlo: yo no voté. Yo era recién llegado a la Comisión de Crédito Público. Para la fecha para los acontecimientos, solamente había asistido a dos sesiones y en la sesión anterior, previa a la del 15, les dije que yo estaba absolutamente incómodo y preocupado porque el Gobierno no hacía, sino pedir cupo de créditos y recursos, cuando no se gastaba y no ejecutaba lo que ya tenía.

Eso, lo advertí en la sesión anterior al 15 y en la del 15. Yo no voté. Entonces, a mí no me compraron. Básicamente, yo no tengo nada de velas en este entierro y no tengo nada que ver. Hay una señora que apunta el nombre mío, como ustedes pueden ver, y al frente no le agrega nada. Solo escribe senador Gallo y de lo único que puedo ser yo culpable es de pertenecer a una comisión.

2195 | Foto: Montaje Semana

En la sesión a la que Olmedo escribió abajo, según lo que veo en el papelito, que se va a quedar sin energía al país, la del 15 de diciembre, lo repito, no voté.

SEMANA: Para poner en contexto a los lectores, cuéntenos de qué se trata esa Comisión de Crédito Público

J.P.G.: Se trata de una comisión interparlamentaria, conformada por senadores y por representantes del país. Yo llego ahí el 6 de diciembre, por primera vez. Solo había estado dos veces. Yo quiero explicar por qué es más importante no votar que votar negativo. En el Senado, muchas veces la gente vota negativo, pero su presencia contribuye a formar quorum. Entonces, cuando tienes una posición como la mía, que es contraria al Gobierno, lo mejor que se puede hacer es aceptarlo. Son siete senadores en la comisión, entonces como el quorum es de cinco, una ausencia pesa mucho. Yo tengo los documentos que evidencian que yo no voté.

. | Foto: Correo electrónico

SEMANA: ¿En esas sesiones, usted alcanzó a sospechar que algo de esta magnitud estaba pasando?

J.P.G.: No, para mí no hubo nunca nada raro. La razón por la que no voto es que a mí me parece una infamia que usted pida más plata, cuando no está ejecutando la que tiene. Yo no tengo relación con ninguna de las personas que se mencionan. A la señora que apunta mi nombre, no la conozco. Ella escribe mi nombre, pero solo dice que soy integrante de la comisión de Crédito Público. Yo nunca he hablado con ella. Si hacen ese estudio de los celulares, se darán cuenta de que jamás conversé con ella.

Juan Pablo gallo Senador de Risaralda | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿Carlos Ramón González se acercó a usted en algún momento?

J.P.G.: Yo no conozco a Carlos Ramón González. No lo he visto nunca. No he hablado con él. No tengo ni el teléfono de él.

SEMANA: ¿El entonces ministro Velasco o buscó en algún momento?