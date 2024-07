Carlos Ramón González es el poder en la sombra en el escándalo de corrupción de la UNGRD, según Olmedo López: entre el cónclave y muchas llamadas perdidas

Ese mismo día, Sara Sepúlveda, asistente de González, le escribió a Olmedo López a las 12:33 p. m.: “Director, buenas tardes. Mi jefe me dijo que durante la reunión sumercé habló de un mapa regional de todas las entidades. El director me dijo que, por favor, se lo solicitara”.

“Lo mismo del lunes pasado”

En la Fiscalía reposan algunos pantallazos de chats, aportados por López, en los que está involucrado González y sobre los cuales el exdirector de la UNGRD entregó su explicación. Las imágenes son del 11 de octubre de 2023. En ese momento, según López, había angustia porque aún no se le había entregado la plata a Iván Name, presidente del Senado (3.000 millones de pesos), y a Andrés Calle, presidente de la Cámara (1.000 millones de pesos).

Como López no le cumplió a Ortiz con la llamada a las 3:00 p. m., ella empezó a llamarlo nuevamente de forma intensa. A las 3:44 p. m., a las 4:02 p. m., a las 4:21 p. m. le hizo una videollamada, pero, como López no respondió, volvió y le marcó a las 4:22 p. m. A esa misma hora le escribió: “Hola”. López tampoco le contestó.

Entrega de la primera parte

“Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes porque si no se les cae no sé qué, se les cae lo que están haciendo en el Congreso. Mejor dicho, no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que, por fa, me ayudes a preguntarle a él (Olmedo López) si es importante o no”, le dijo Martínez a Pinilla.