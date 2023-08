IDU se defiende ante la Personería por posibles inconsistencias en el informe sobre el estado del espacio público en Bogotá

El IDU, suscribió en 2021 dos contratos de consultoría con el objeto de actualizar el inventario y estado del espacio público de Bogotá D. C., por valor de $1.843 millones. A partir de este contrato de consultoría, el IDU estableció que tan solo el 12,5 % del espacio público de la ciudad se encuentra en mal estado (3.526.209,80 m²); no obstante, en visitas realizadas por el equipo técnico de la Personería a distintas localidades, se identificaron zonas de la ciudad no inventariadas, en las que el espacio público presenta múltiples fallas a nivel funcional y superficial.