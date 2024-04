Las cinco escalofriantes confesiones del paciente que asesinó a médico en Medellín

El homicida tituló el documento Memorias de un loco sensible , cuya extensión es de 369 páginas dedicadas a hablar de su historia de vida y el drama que padeció por un intenso dolor en su miembro viril, lo que lo llevó a conocer al especialista en el año 2021 para tratar de encontrarle solución a su malestar.

El doctor le recomendó una circuncisión, una operación que consiste en cortar una porción de la piel que cubre la cabeza del pene. Cano pasó por el quirófano el 21 de octubre de ese año y no quedó satisfecho con el resultado, calificándolo como una “mutilación” que no le curó el sufrimiento , al contrario, se incrementó.

24 horas después del procedimiento, él se quitó las vendas que cubrían su miembro para ver la secuela : “Llorando y temblando de lo aterrorizado que estaba, apliqué el ácido fusídico como pude, alrededor de esa asquerosa y espantosa cicatriz, en medio del dolor. En el pequeño baño de mi casa me juré venganza”, se lee en un capítulo.

En medio del libro, este sujeto repetía: “Mi objetivo ahora es darle muerte a ese infame urólogo. Él me engañó, ahora deberá pagar. Es un vil tramposo aprovechado. Me he enterado de que también lesionó a otro chico. Alguien tiene que frenarlo y estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario, incluso con mi vida”.