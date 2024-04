En explosiva grabación, Armando Benedetti culpa a Laura Sarabia por deportación de Aida Merlano; así se despachó

“A mí me extraditan de una manera sorpresiva, si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar”, afirmó la atlanticense, a lo que el exsenador responde: “Mira, mi amor, yo no sé cómo decírtelo, y tienes que creerme, hijueputa, que yo no me enteré de tu deportación, sino el mismo día que te deportaron”

“Que no fue ella, es la hijueputa de Laura, que viene aquí a mamar gallo y tal, que tiene una estrategia, y no me la comentaron y yo me emputé. Cómo así que una estrategia con Aida Merlano. Cómo no me dicen un culo, eso es la imbécil que se cree mejor que uno, ella lo que pasa es que está ahí, y ella quiere que yo no haga falta y se las tira de inteligente”, sentenció.