Impresionante: vaca dio a luz a ternero de dos cabezas en finca de Antioquia, ¿sobrevivió?

En una finca del municipio de La Unión, Antioquia, se presentó un hecho poco frecuente. Los dueños del sitio quedaron asombrados ante el nacimiento de un ternero con dos cabezas.

Lo que sería un parto más de las decenas que han presenciado, se convirtió en el más insólito de sus vidas.

El parto de la vaca, que responde al nombre de Antonella, se registró el lunes, 27 de marzo, y no había razones para esperar el resultado mencionado.

De hecho, en el momento de mayor tensión y confusión del parto, el veterinario de turno llegó a pensar que no se trataba de un ternero con dos cabezas, sino de dos especies.

Este parto era el primero de la vaca Antonella. - Foto: Getty Images / Jan Hakan Dahlstrom

“Eso fue por la tarde cuando yo llegué a mi casa. Me llamó mi mamá para que les ayudará a halar un ternero, porque estaba como complicado el parto, entonces yo de una me fui. Estábamos en compañía del veterinario y ya él empezó a tocar dos cabezas y dijo: “Ah, es que vienen dos terneros”. Y nosotros empezamos a halar y nada, no salía, no salía”, relató Guadalupe, una mujer que vive en la finca, al medio regional MiOriente.

Luego el veterinario, tras hacer una nueva revisión, se echó para atrás con su afirmación y estimó que un ternero nunca antes visto en esa finca. “Parece que es un ternero de dos cabezas”, aseguró. Guadalupe no lo podía creer. “Nosotros dijimos: Ay, ¿cómo así?”, señaló la mujer.

La vaca Antonella sobrevivió al parto.

El parto, debido al tamaño del animal, se complicó. “El veterinario dijo que no se le podía hacer cesárea a la vaca, entonces teníamos que intentar sacarlo así, pero se nos hizo muy complicado porque tenía dos cabezas a los lados y una de las cabezas se le quedaba atrancada en la parte de arriba”, expuso.

Todos estos inconvenientes hicieron que el parto se tornara en una verdadera pesadilla para el veterinario y los dueños de la finca. Los intentos por sacar con vida al ternero fallaron. El animal murió.

Antonella, la vaca, corrió con mejor suerte y sobrevivió. “La vaca en este momento está bien, sí tocó ponerle medicamentos, pero está bien. Es una novillona, era parto primerizo”, dijo Guadalupe. El ternero, ya muerto, pudo ser retirado por el veterinario.

Son muchos los interrogantes que hay sobre por qué se formó un ternero con dos cabezas. Sin embargo, el veterinario que atendió el parto se atrevió a lanzar una hipótesis.

El veterinario que atendió el parto entregó su hipótesis sobre el ternero de dos cabezas. - Foto: GETTY IMAGES

“El veterinario nos explicó que eso había sucedido porque la vaca tuvo relaciones con un toro que era el hermano, entonces por eso sucedió ese fenómeno, por ser familiar, y nos dijo que eso también puede suceder en los humanos”, aseveró Guadalupe.