Incertidumbre por mujer de 80 años que viajó de Colombia a México. Desde hace tres días familiares y amigos no saben nada

Desde el viernes 28 de junio los familiares de Luz Rojas no saben nada de su paradero. Lo último que saben es que la mujer de 80 años de edad salió de Medellín rumbo a México.

En la capital mexicana tenía que hacer una escala de dos horas antes de abordar un vuelo a Nuevo México . Sin embargo, esto no ocurrió.

Pese a que se han intentado comunicar con la Cancillería, las autoridades de migración y la misma aerolínea no han obtenido una respuesta clara de su paradero ni de lo que pudo ocurrir.

“La señora al parecer perdió su celular y no abordó el vuelo” en el D.F., contó Juliana Vásquez, quien le ha hecho seguimiento al caso.

Los familiares le han pedido a conocidos ir hasta el aeropuerto del D.F. sin embargo, las autoridades les han manifestado que no pueden entregar información.

“Les han dicho que no pueden darles información, que solo se las darán a los familiares”, aseveró Vásquez en su cuenta de X.

Buenos días @CNDH @RosarioPiedraIb desde el viernes 28 de junio está desaparecida en el aeropuerto de Ciudad de Mexico una ciudadana colombo americana de 80 años. La señora viajó de Medellín a Texas hizo escala de 2 horas en el DF, no abordó el vuelo de conexión. 👇🏻🧵 pic.twitter.com/7K2TtNBW0B

Por el momento , no cuentan con ningún tipo de información o datos relevantes por parte de las autoridades colombianas. La Embajada de Colombia en ese país no ha realizado ningún trámite pese a las insistencias.

“Al tratarse de una mujer mayor, que no reside en México y cuyo destino no era este país, les preocupa que esta situación afecte su seguridad”, narró Vásquez.

Los familiares y amigos de la señora Luz Rojas no saben si ha recibido atención médica, alimentación o abrigo en ese país. “Lo más doloroso para sus familiares y amigos es la indiferencia y falta de solidaridad de las autoridades mexicanas y la aerolínea. Al tratarse de una mujer mayor, que no reside en Mexico y cuyo destino no era este país, les preocupa que esta situación afecte su seguridad”.