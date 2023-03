Indignación por presunto ‘comentario sexista’ por parte de nuevo decano de Economía de la U. del Rosario en su discurso de posesión

El pasado lunes, 6 de marzo de 2023, se llevó a cabo, por parte de las directivas de la Universidad del Rosario, encabezadas por su rector Alejandro Cheyne, la posesión del nuevo decano de la Facultad de Economía de esa institución, el economista y exrepresentante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, un escenario en el que los directivos del claustro educativo exaltaron las virtudes del nuevo funcionario y le desearon suerte en el desempeño de sus funciones.

No obstante, en medio de su discurso, y según denunciaron algunos de los presentes en el Aula Máxima de la Universidad, el nuevo decano de la Facultad de Economía habría incurrido en una referencia que calificaron como “sexista”, lo cual despertó indignación, trascendiendo incluso a las redes sociales y a los pasillos de la sede de la referida unidad académica.

A través de las redes sociales, una de las personas que se pronunció frente a lo ocurrido fue la estudiante Sofía Charry Tobar, quien además se desempeñó como presidenta del Cefe (Consejo Estudiantil de la Facultad de Economía) durante el año inmediatamente anterior, quien, con ocasión de la conmemoración del Día Intencional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, manifestó su desacuerdo por las palabras empleadas por Gómez Martínez para hacer referencia a la extensión de su discurso.

De acuerdo con lo denunciado por la estudiante, Gómez Martínez habría afirmado: “Un buen discurso debe ser como la falda de una mujer: suficientemente largo para cubrir el tema, pero suficientemente corto para ser interesante”, una frase que al ser replicada a través de las redes sociales ha despertado el rechazo de más miembros de la comunidad universitaria, logrando incluso eco fuera de ella.

A través de sus redes sociales, la exrepresentante estudiantil, quien también es una reconocida líder de los movimientos feministas al interior de la Universidad del Rosario por su papel en el Comité contra la violencia de Género y la Discriminación, también reveló un mensaje de protesta que se conoció en la Casa Pedro Fermín, sede de su Facultad en el centro de Bogotá, en el que estudiantes le recordaron al recién posesionado decano que “yo decido el largo de mi falda y de mi discurso, y nadie debería comentarlo”, mensaje que también estuvo acompañado de algunos datos sobre la brecha de género en nuestro país.

En medio de la conmoción generada por la denuncia de la representante estudiantil, quien tomó la vocería de muchos de sus compañeros que se han manifestado indignados por ‘desafortunado’ comentario del nuevo decano, algunos internautas, incluso egresados de otras instituciones del país han advertido la importancia de que la Universidad tome los respectivos correctivos.

“¿Qué consecuencia tendrá esto? Si ese es el discurso de posesión, no me quiero imaginar que les espera a las mujeres de la comunidad académica”, sentenció una de ellas, a la vez que otros llaman a que el comentario “no sea tomado a la ligera”.

A su vez, algunas voces a través de las redes sociales también han explicado que “sin pretender justificar o defender, el comentario fue tomado textualmente de un pronunciamiento de Winston Churchill, considerado un de los mejores oradores de la historia. Quizás el señor decano quiso parecer tan elocuente como Mr. Churchill”, una aclaración a la que otros internautas han afirmado que el ex primer ministro británico “lo dijo en un contexto histórico diferente. Hoy ese comentario es machista y nuestra sociedad ya no acepta esa clase de comentarios”.

Frente al particular, otros de los internautas han advertido que con lo evidenciado en su discurso, Gómez “no se ha enterado del contexto y época en que vive... se quedó en la primera mitad del siglo XX... ¡Tenaz!”.

En diálogo con SEMANA, la estudiante Sofía Charry señaló que es preocupante que pese a que durante el discurso se evidenció este comentario ‘fuera de lugar’, los presentes, incluido el rector, terminaran por aplaudir al nuevo decano, y que tampoco, posterior a su intervención, se hubiesen manifestado de alguna forma para rechazar lo ocurrido.

Estudiantes que elevan la denuncia recriminan que, pese a la infortunada frase de Martínez, este terminara aplaudido por el auditorio. - Foto: Twitter/ @alejandrocheyne

Según Charry, si bien la frase pronunciada por Gómez Martínez es una cita de Churchill, “él tiene que tener en cuenta que los tiempos han cambiado, tiene que tener en cuenta en qué contexto está, y que está asumiendo un cargo de liderazgo dentro de una facultad donde está enseñando a jóvenes y a futuras generaciones. Él tiene la responsabilidad de estar educado frente a estos temas y saber que no puedes hacer comentarios machistas”.

En su declaración, Charry advirtió que “me da miedo estar en falda frente a él y pensar que me está sexualizando, o pensando que del tamaño de mi falda va a depender el respeto que me pueda dar… muchas de mis compañeras no se van a sentir seguras, esto no nos da ninguna confianza en la persona que está asumiendo”.

En ese sentido, la estudiante afirmó que pese al revuelo que ha despertado su denuncia, la facultad no se ha pronunciado. Para la estudiante, la Universidad debería pronunciarse.

“Como mínimo una disculpa pública” e hizo un llamado a “no seguir teniendo este grado de tolerancia a que personas que están abiertamente en contra de derechos de otros o que hagan comentarios machistas asuman cargos de poder”, recordando que Gómez Martínez en el pasado se ha pronunciado contra la población LGTBI+.

En la puerta de la sede claustro de la Universidad del Rosario fue fijado un cartel en contra de la violencia de género este 10 de marzo. - Foto: Revista Semana/ Eduardo Vargas

La denunciante advirtió que el directivo de la Universidad debería tener más cuidado al expresarse, recordando que esa clase de discursos como el que él pronunció generalmente cuentan con planeación previa, y pocas veces se derivan de la improvisación.

Tras la denuncia de la estudiante, a través de las mismas redes sociales se dio a conocer un comunicado emitido por los actuales miembros de la representación estudiantil, en los que también se rechazan las palabras de Gómez Martínez.

“Lamentamos que se sigan presentando comentarios y acciones de ese tipo, donde se vulnere la caracterización de la mujer y nos comprometemos como consejo a proteger la dignidad e imagen de cualquier miembro de nuestra comunidad”.

A su vez, el órgano estudiantil refirió que trabajarán para solventar otras inconformidades surgidas en torno a la llegada del nuevo decano.

En solidaridad con los estudiantes de Economía, miembros de la comunidad estudiantil en otras unidades académicas también anunciaron para este 10 de marzo un ‘plantón’ en rechazo de las palabras de Gómez Martínez, el cual estuvo marcado por la afluencia masiva de estudiantes en falda, quienes se concentraron en la plazoleta principal de la sede centro de la Universidad.

Estudiantes de otras facultades han citado a un plantón de rechazo este 10 de marzo. - Foto: Instagram/ @CERI

De igual modo, en algunas de las paredes de la sede del claustro, aparecieron carteles en alusión a lo ocurrido, haciendo reclamos directos en contra de Gómez y en contra del rector Alejandro Cheyne.

Protesta contra declaraciones de Gómez Martínez en su posesión. - Foto: Revista Semana / Eduardo Vargas

Carteles fijados a las afueras de la rectoría de la Universidad del Rosario. - Foto: Twitter/SofCharry

Otras voces frente a la denuncia

De manera off de récord SEMANA también pudo conversar con otras personas que asistieron al escenario de posesión el el Aula Máxima de la Universidad del Rosario, quienes confirmaron que en efecto la frase de Gómez Martínez sobre el ‘largo de la falda y los discursos’ sí fue pronunciada por el ahora funcionario, pero aclararon que esta pudo haber sido sacada de contexto, al advertir que no la sintieron como una frase orientada a atacar sexualmente, e incluso el mismo decano habría aclarado que era una frase alguna vez usada por Churchill, solo para referirse a que se extendería el tiempo justo en su intervención.

Sin embargo, la indignación ha ido más a allá del grupo de estudiantes de los colectivos feministas de la Universidad, y también ha llegado hasta el cuerpo docente.

SEMANA conoció una carta abierta firmada por un nutrido grupo de profesores de las distintas unidades académicas, en las que estos abogan por el respeto, y recuerdan precisamente que la Universidad ha venido transitando en los últimos años en erradicar toda clase de conductas sexistas y discriminatorias.

A las afueras de la oficina del nuevo decano también fueron colocados carteles que hacen alusión al desafortunado comentario durante el evento público. - Foto: Twitter/ @SofCharry

“Rechazamos este comentario y cualquier otro tipo de afirmación que reproduzca estereotipos negativos de género. Hemos trabajado para erradicar este tipo de estereotipos desde distintos roles y áreas del conocimiento. Consideramos que como comunidad debemos reaccionar y reflexionar sobre la normalización de este tipo de comentarios”, versa una carta allegada por docentes de distintas facultades, la cual fue conocida por las directivas de la Universidad, y a la que se han seguido adhiriendo más docentes.

En la Universidad del Rosario las opiniones están divididas, pues, independientemente de la denuncia, en los pasillos, estudiantes, profesores y directivos también reconocen el gran avance que ha tenido la institución en los últimos años en la adopción de protocolos que van orientados a eliminar esa clase de vulneraciones o discriminaciones relacionadas con religión, género, preferencias sexuales, raza, entre otras.

El decano se pronunció

Tras la polémica generada a través de las redes sociales, Miguel Gómez Martínez emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que reconoció que la cita de Churchill realizada en el marco de su posesión fue “inadecuada y desacertada”, añadiendo que esta “no refleja bajo ninguna circunstancia la posición de la Universidad y tampoco la mía propia”.

En ese mismo sentido, el nuevo decano de Economía de la Universidad del Rosario manifestó que comprende “las reacciones que se desprenden de mi actuar”, y aceptó la responsabilidad de sus palabras.

“Reconozco con toda franqueza y humildad la desafortunada selección de mis palabras y ofrezco sinceras disculpas”, manifestó, a la vez que manifestó su compromiso con no volver a incurrir en ese tipo de hechos, aplaudiendo a su vez el compromiso del claustro educativo con la creación y aplicación de herramientas enfocadas en el respeto de género y diversidad.

Acuerdo entre las partes

Tras la polémica, finalmente este viernes al final de la tarde se conoció que el órgno de representación estudiantil convocó a su profesores y directivos, Facultad de Economía, para que juntos tomen capacitaciones de manejo y prevención de casos de violencia de género, a la vez que acordaron con su decano la realización de una Asamblea General que despierta gran curiosidad y expectativa en el claustro educativo por los alcances y resultados que pueda tener.