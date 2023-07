Irresponsabilidad al volante: Hombre en estado de embriaguez arrolló a tres peatones en Marinilla, Antioquia

-Otros hechos-

Los daños se concentraron en el carro que está avaluado en más de 700 millones de pesos y el ciudadano que lo manejaba solo tuvo algunas lesiones que no pasaron a mayores.

Autopista Medellín - Bogotá. Los daños se concentraron en el carro que está avaluado en más de 700 millones de pesos y el ciudadano que lo manejaba solo tuvo algunas lesiones que no pasaron a mayores. | Foto: Cortesía: Invías.

Por esto, las autoridades hacen un llamado y les piden a los conductores que la utilizan extremar las medidas de precaución y respetar las normas de conducción como no adelantar en sitios no permitios y no exceder los límites de velocidad en las carreteras.