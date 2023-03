Iván Duque señaló a Nicolás Maduro de armar complots contra generales del país y de querer “tener acceso a toda la inteligencia colombiana compartida con los EE. UU.”

SEMANA: El Presidente Gustavo Petro fue quien dio la orden de investigar a los generales por la muerte de Jesús Santrich en Venezuela.

Iván Duque: Santrich era un narcotraficante, un mafioso. Además, incumplió un acuerdo de paz, fundó un grupo terrorista llamado “Nueva Marquetalia”, amenazó de muerte al Presidente de la República, a periodistas como Vicky Dávila y Claudia Gurisatti. Amenazó a todo un país y estuvo protegido en Venezuela por Nicolás Maduro.

Ese bandido murió en la ley de los bandidos por peleas entre ellos, siendo siempre un blanco legítimo. Él tenía orden de extradición, fue expulsado de la JEP y era una amenaza a la seguridad nacional.

Las investigaciones las está pidiendo Maduro, para afectar a los generales que develaron su juego y que trabajaron con agencias de inteligencia internacionales mostrando sus lazos criminarles. Maduro quiere tener acceso a toda la inteligencia colombiana compartida con los EEUU. Maduro quiere fabricar complots contra los héroes de Colombia y es inexplicable que esto esté ocurriendo con el aval del Comando General de las fuerzas. No hay precedentes. Esto está desmoralizando a quienes son responsables del orden público, porque ven a terroristas designados gestores de paz y a los mafiosos salir de las cárceles, mientras para complacer a Maduro se investiga a quienes le han servido a la Patria.

SEMANA: ¿Presidente Iván Duque qué piensa de este documento conocido por SEMANA en el cual indagan por una supuesta operación de las fuerzas Militares colombianas en Venezuela para dar de baja a Jesús Santrich?. Allí además mencionan su nombre. y donde mencionan su nombre en las preguntas.

I.D.: No conozco el documento, no lo he leído, no conozco cual es el sentido, ni las preguntas, pero lo que quisiera que quedara absolutamente claro, es que Jesús Santrich primero fue capturado en una operación de narcotráfico con fines de extradición en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, casi dos meses antes de mi elección como presidente. El presidente Santos y el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez dieron una declaración pública conjunta en la que hablaron de pruebas conducentes para que se procediera con esa captura.

Aparte de eso, me parece importante reseñar, que ese señor estuvo capturado mientras se hacía la evaluación sobre la autorización para su extradición, esa autorización no se dio, el señor Santrich salió de la cárcel, se posesionó como congresista, se le asignó un esquema de seguridad, se fue para una ETCR y luego se fue a la clandestinidad y terminó en Venezuela. Meses después apareció en un video con una ametralladora y con otros terroristas anunciando la creación de un grupo armado que amenazaba al Estado colombiano, que además meses después amenazó la integridad de periodistas y ese señor meses después apareció muerto en una circunstancia de confrontación en Venezuela.

Hay distintas versiones: una versión del gobierno Venezolano que dijo había sido la CIA, otra que había sido el gobierno Colombiano, otra que había sido Iván Mordisco, otra que había sido Gentil Duarte, el mismo Jhon Mechas. En fin, hay muchísimas versiones. La única cosa cierta de eso es que Jesús Santrich era un criminal, un terrorista, un narcotraficante y murió en su ley.

SEMANA: Una de las preguntas que tuvieron que responder los generales Navarro y Zapateiro fue, “Indíquele al despacho si en el mes de mayo del 2021, usted comandó u ordenó junto al Expresidente Iván Duque Márquez una operación militar en territorio venezolano cuyo objetivo haya sido el señor Seuxis Pausias Hernández Solarte alias Jesús Santrich”, ¿qué piensa de esa pregunta y de que mencionen su nombre?

I.D.: Primero, no entiendo para que hacen esa mención. No entiendo porque tratan de adelantar una investigación disciplinaria sobre eso. Segundo, no entiendo porque están tratando de hacer una mención directa de un Presidente de la República en ejercicio que no es sujeto disciplinable, y que además, el único órgano competente para investigarlo es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Fuera de eso, al preguntarles a los generales, tendrán que ser ellos los que den la respuesta y la respuesta será muy clara, en ningún momento se da ninguna circunstancia que tenga que ver con el sentido de la pregunta.

SEMANA: ¿Lo quieren procesar a usted por la muerte de Santrich?

I.D.: Pareciera que hay gente que quiere tratar de armar procesos y hacer ataques judiciales por instrucciones de Nicolás Maduro, a quien yo denuncié ante la Corte Penal Internacional. Jesús Santrich era un terrorista, y ese terrorista tenía que caer, y me parece bien que haya caído como cayó. Y s i hubiera caído en manos de la CIA, del Ejército, o el Ejercito de Venezuela, o en manos de la justicia divina, en cualquiera de los escenarios, ese sinvergüenza tenía que caer. Lo cierto es que ese señor representaba una amenaza a la seguridad de Colombia, y murió en su ley. Como le digo, hay muchas versiones sobre eso, murió en su ley, y lo importante es que Colombia no tiene hoy ese símbolo del terror.

SEMANA: ¿Será que hay como un “tufillo” de persecución política, expresidente en esta indagación?

I.D.: Es que me parece extraño que ese tipo de circunstancias se den, porque no conozco otras situaciones en las que hagan ese tipo de indagaciones disciplinarias, donde además se haga una mención directa del Comandante en Jefe de la Fuerzas Militares y de Policía, y además, lo cierto es que se trata de un delincuente de altísima peligrosidad, que había grabado varios videos que se hicieron públicos amenazando a Colombia. Ahora y si el Ejército Colombiano, en mi humilde opinión, si el Ejército Colombiano en aras de una situación de necesidad, tiene que hacer operaciones en lugares donde se le dé protección a terroristas, pues yo estoy de acuerdo con que el Ejército las haga. Y ojalá este gobierno también tuviera la capacidad de ordenar que donde quiera que se encontraran esos delincuentes los enfrenten. Ahora, si esos delincuentes se matan entre ellos, pues aún mejor porque no se tiene que exponer la fuerza pública. Pero lo cierto es que la responsabilidad del Ejército y de la Policía Colombiana es ir a perseguir a esos bandidos donde quiera que se encuentren.

SEMANA: ¿Usted respalda plenamente a los generales indagados por la muerte de Santrich y rechaza la indagación de la que son sujetos ?

I.D.: Desde luego. Ellos son generales de la Patria y unos héroes que han actuado siempre con la Constitución en la mano. Es que yo no entiendo el sentido de la indagación porque sobre eso hay muchas versiones. Yo no conozco las respuestas que han dado los generales, pero deben ser las mismas que pasan por mi mente y es que ninguna de estas circunstancias se dio en el marco de lo que formulan en las preguntas. Pero hago simplemente una pregunta hipotética, cuándo le dieron de baja a Raúl Reyes, hicieron algún tipo de investigación disciplinaria?, ¿ cuando capturaron a Simon Trinidad hicieron algún tipo de investigación disciplinaria?

En este caso, ese señor murió en su ley, en la ley de los bandidos, en la ley de los narcotraficantes, pero no entiendo por qué un bandido que muere en las circunstancias de los narcotraficantes genera una investigación. me parece que es una persecución a los mandos militares que bien le han servido a Colombia.

SEMANA: ¿Será que con la indagación contra los generales quieren por congraciarse con Nicolás Maduro?

I.D.: No sé, pero hoy pareciera que se ha dejado de observar que en Venezuela están Antonio García, protegido, que en Venezuela está Pablito, Iván Márquez, John Mechas, entre otros, todos protegidos por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Lo que debería suceder es que pidan a esos sinverguenzas en extradición. Y si los quieren nombrar gestores de paz, pues que vengan a ejercer la gestión de paz a Colombia, que no se sigan escondiendo de la justicia, que pongan la cara. Ellos le incumplieron a la paz en Colombia. Además, además hay que tener en cuenta el principio de no repetición que siempre cuando se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc se dijo que no habría ningún espacio para la repetición y que quien saliera del proceso de paz la única cosa que recibiría sería todo el peso de la justicia.

SEMANA: ¿Presidente usted defiende que en un hipotético caso si hay algún terrorista colombiano que se refugie en Venezuela o en otro país, las Fuerzas Militares colombianas lleguen a ese territorio a buscarlo?

I.D.: Si usted tiene un terrorista que está en otro estado y ese estado no colabora y ese terrorista está atacando a su propio Estado, pues claro que el Estado tiene que buscar la manera de darlo de baja. Le voy a dar el ejemplo más claro. Miren lo que pasó con Osama Bin Laden. Yo no he visto que haya una investigacion disciplinaria contra el equipo que hizo una operación contra Osama Bin Laden, como en Colombia no se hizo una por la muerte de Raúl Reyes en Ecuador. En este caso se está tratando de una situación en la que este delincuente murió en la Ley de los delincuentes como un ajuste de cuentas de narcotráfico. Entonces, no entiendo porque a unos generales les abren una investigación.

SEMANA.: ¿A quién le duele la muerte de Santrich?

I.D.: Me imagino que a los mismos terroristas que tanto lo protegieron, y que lo volvieron un ícono. El país no se puede olvidar que Santrich fue capturado con fines de extradición por orden de una autoridad judicial de los Estados Unidos. El país no puede olvidar que ese sinvergüenza se voló siendo congresista y además, se voló a fundar un grupo terrorista y por ejemplo grabó videos contra Vicky Dávila y la amenazó de muerte y también a su familia. Grabó un video con un carrito mandándole un mensaje de que también iban a atentar contra sus hijos. Eso no puede pasarse por alto. Por eso me parece sorprendente que ante un bandido que cae por un ajuste de cuentas entre bandidos se abra una investigación disciplinaria. No me cabe en la cabeza.

SEMANA.: Esta es otra pregunta del cuestionario juramentarlo enviado a Navarro y a Zapateiro que llama la atencion: “Indíquele al despacho si usted tuvo alguna reunión con el expresidente Iván Duque para tratar temas relacionados con el pago de una supuesta recompensa por parte de Estados Unidos por la muerte del Señor Seuscis Pausias Hernández Solarte”. ¿Qué opina?

I.D.: Yo nunca tuve ninguna reunión asociada con alguna recompensa. Mis consejos de seguridad todos tienen actas. Mis reuniones con los miembros de las fuerzas militares todas tuvieron varias personas del equipo de gobierno y mi indicación fue muy clara: había que combatir al terrorismo con toda la fuerza y contundencia. Siempre con actividad ofensiva y siempre tratando de dar de baja a cualquier cantidad de cabecillas que en territorio colombiano amenazaran la estabilidad de nuestro país y también siempre dije que había que buscar la colaboración con las autoridades extranjeras que se requiriera para poder capturar a los bandidos protegidos en otros lugares.

SEMANA: Expresidente, el general Eduardo Zapateiro tuvo un fuerte choque con el entonces candidato Gustavo Petro, ¿en ese marco, un cuestionario de esta categoría en qué se convierte?

I.D.: Yo no conozco ese cuestionario, usted me lo está leyendo y lo único que veo ahí son absurdos. Que se abra una investigación disciplinaria por una situación de un delincuente que muere en otro país, en un ajuste de cuentas por narcotráfico, siendo además uno de los delincuentes más buscados y por el cual había una recompensa.

Es que las recompensas fueron públicas, en este país se hicieron varios anuncios al país donde se hablaba de las recompensas contra esos bandidos. Además, se hicieron campañas televisivas y radiales donde se hablaba de la recompensa por esos bandidos.

SEMANA: ¿Por todas esas razones la indagación es hasta ridícula?

I.D.: Eso es lo que sorprende.

SEMANA: Usted como presidente hizo muchas operaciones con su cúpula militar y de Policía.

I.D.: Sí, y los generales pueden decir que las reuniones conmigo siempre fueron claras y transparentes. Mi indicación siempre fue golpear de manera ofensiva a todos los terroristas que se pudiera en el país. Por eso nosotros golpeamos a criminales como Guacho, y David. Le dimos duro a Pácora, enfrentamos también a los cabecillas de Los Pelusos, de Los Caparros, de Los Puntilleros. Cayó Uriel, Fabián, Monoquinto y el tal Gildardo, El Cucho. Cayeron toda suerte de delincuentes de la más alta peligrosidad. También, para nosotros, donde quiera que estuviera un terrorista, nosotros teníamos que levantar nuestra forma de señalar que se requería cooperación internacional y si estaba en territorio colombiano, había que ir a dar de baja a esos sinvergüenzas. Porque esa es la aplicación de la defensa de la seguridad en nuestro país. Entonces por eso me llama la atención que un caso, que además ha tenido múltiples versiones, que además ha sido en territorio venezolano, donde había guerras entre miembros de las antiguas Farc y de la Marquetalia por operaciones de narcotráfico, caiga un delincuente y ahora resulta que le abren una investigación a los héroes de Colombia, que bien le han servido al país. No logro entender el trasfondo de esto.

SEMANA: ¿Generales persiguiendo generales o el Gobierno persiguiendo generales que están en retiro?

I.D.: Es algo que no tiene precedentes en la fuerza pública, porque el señor Santrich, o alias Santrich y todos esos bandidos eran asesinos de miembros de la fuerza pública. En esa Narcotalia todos eran asesinos de miembros de la fuerza pública. Todos narcotraficantes y la prueba de ello es que nosotros denunciamos públicamente que esos bandidos estaban en Venezuela. Esa denuncia se hizo, además en Naciones Unidas. En Venezuela, entre ellos mismos se fueron matando. ¿Ese caso Santrich fue el único? Ahí se mataron varios, entre ellos. Ahí murió también Gentil Duarte, Romaña, El Paisa. Todos esos delincuentes que estaban en esa puja por el narcotráfico. Hago una pregunta: ¿Por qué a alias Mechas no lo han matado? Qué curioso. ¿Y por qué a Iván Mordisco no lo han matado? Qué curioso. Esa es la evidencia también de las peleas internas que han tenido entre ellos. Mucha gente no lo quiere reconocer simplemente para tratar de darle ahora una elevación de líder político y defensor de la sociedad a Jesús Santrich, que nunca lo fue. Ahora no pueden tratar de entablar unas investigaciones no solamente injustas, sino sin precedentes contra las personas que le han servido a este país.

SEMANA: ¿Quiere decirle algo al Comandante de las Fuerzas Militares, al General Helder Giraldo?

I.D.: Yo tengo por el General Giraldo apreció, fui su Comandante en jefe, conozco su proceder, a mí lo que me llama la atención es que él pueda avalar una circunstancia de esas cuando perfectamente sabe que todos los días se están adelantando operaciones ofensivas contra los grupos criminales. Tal vez ahora ya no, y se decidió no hacer operaciones ofensivas, pero que salgan a perseguir a quienes han ejercido la responsabilidad que él hoy ostenta defendiendo la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos, es algo que no tiene ningún precedente en nuestro país.

SEMANA: ¿Le quiere decir algo al Presidente Gustavo Petro?

I.D.: Yo he tenido una virtud desde el día que dejé la presidencia. No estoy mandándole mensajes directos al presidente de la república, yo no estoy en una confrontación con el presidente, yo no estoy buscando protagonismos políticos con el presidente, yo lo único que quiero decirle al respecto de eso, es que el pueblo colombiano vió los videos donde Jesus Santrich, con ametralladora en el terciadas, al lado de otros bandidos anunció la creación de un grupo terrorista después de haberse burlado de la paz. Esos bandidos murieron en su ley y la verdad está bien muerto ese sin vergüenza.

SEMANA: ¿Por el caso Santrich hubo algún pago de recompensa a lo largo de toda la investigación sobre él?

I.D.: En Colombia siempre se han ofrecido recompensas por esos bandidos pero han salido muchas veces anuncios que faltaba una recompensa aquí, que una recompensa allá, que si los EEUU, que hicieron en los EEUU, en Colombia ha habido una política de pago de recompensas hace mucho tiempo, pero en este caso en particular, ese delincuente murió bajo la ley de los delincuentes.

“El presidente Gustavo Petro dio la orden”: SEMANA destapa escandalosa indagación en el Ejército que busca responsabilizar a la cúpula militar de Iván Duque por la muerte de Santrich en Venezuela

SEMANA destapa una escandalosa indagación en el Ejército por la muerte de Jesús Santrich en Venezuela. Según el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro le ordenó interrogar a la antigua cúpula.

Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, murió en Venezuela en mayo de 2021. Hoy, casi dos años después, se puso en marcha una estrategia que, al parecer, busca vincular a la anterior cúpula militar, al presidente Iván Duque y a Estados Unidos con la caída de este criminal de las Farc, quien estaba pedido en extradición por narcotráfico.

SEMANA revela una escandalosa e inusual indagación del Comando General de las Fuerzas Militares contra el general (r) Luis Fernando Navarro, excomandante de las FF. MM., y el general (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército. Un documento en poder de esta revista da cuenta de la apertura de la averiguación llamada “indagación disciplinaria número 001-2022 SEMOC”. Se trata de un testimonio por “certificación jurada” que debieron rendir los exoficiales en febrero pasado a través de un cuestionario de 12 preguntas ante el despacho del mayor general Omar Esteban Sepúlveda Carvajal, subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas.

Llaman la atención algunas preguntas. Por ejemplo, “indíquele al despacho si usted comandó u ordenó, junto al expresidente Iván Duque, una operación militar en territorio venezolano, cuyo objetivo haya sido el señor Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich”.

Más adelante, también les preguntan a los generales en retiro si saben de la presunta participación de militares colombianos en la muerte de Santrich, fallecido en Venezuela el 17 de mayo de 2021. Y son insistentes. En otro interrogante plantean: “Sírvase indicar al despacho si conoció usted del desarrollo, por parte de las Fuerzas Militares de Colombia, de una operación militar en territorio venezolano cuyo objetivo haya sido Santrich”.

Luego, la indagación apunta a un supuesto pago de una recompensa de 10 millones de dólares “que habría ofrecido Estados Unidos por la entrega de la información o de la persona del señor Seuxis Pausias Hernández Solarte”. Les preguntan por un supuesto informante que declaró en medios: “A Santrich lo matamos nosotros en Venezuela”.

Y luego son muy directos: “Indíquele al despacho si usted tuvo alguna reunión con el presidente Iván Duque para tratar temas relacionados con el pago de una recompensa por parte de Estados Unidos por la muerte de Santrich”.

SEMANA contactó al comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, quien aseguró que la orden de abrir esa indagación la dio “el presidente Gustavo Petro”. Sin embargo, indicó que no conocía los citados cuestionarios.

El expresidente Duque, los generales y el exministro de Defensa Diego Molano le dijeron a esta revista que no ordenaron ninguna operación para dar de baja a Santrich en Venezuela. La reacción de Duque no se hizo esperar. En diálogo con esta revista, el exmandatario señaló: “Pareciera que hay gente que quiere tratar de armar procesos y hacer ataques y ataques judiciales. Jesús Santrich era un terrorista y ese terrorista tenía que caer, y me parece bien que haya caído como cayó, y si hubiera caído en manos de la CIA, o en manos del Ejército, o en manos del Ejército de Venezuela, o en manos de la justicia divina, en cualquiera de los escenarios, ese sinvergüenza tenía que caer. Lo cierto es que ese señor representaba una amenaza para la seguridad de Colombia y murió en su ley”.

Duque calificó como “extraña” la indagación y, sobre la mención de su nombre en los cuestionarios, dijo que su juez natural es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Pero su posición es clara: “Si usted tiene un terrorista que está en otro Estado y ese Estado no colabora y ese terrorista está atacando a su propio Estado, pues claro que el Estado tiene que buscar la manera de darlo de baja. Les voy a dar el ejemplo más claro: miren lo que pasó con Osama bin Laden. Yo no he visto que haya una operación disciplinaria contra el equipo que hizo la operación contra Bin Laden, así como en Colombia no se hizo contra los que lideraron el operativo contra Raúl Reyes en Ecuador”.

Algunas fuentes consultadas por SEMANA no descartaron que el régimen de Maduro esté buscando montar un caso y, aunque suene ridículo, pedir en extradición a Duque y a la antigua cúpula militar.

Sobre si se le estarían entregando argumentos a Maduro para pedir dicha extradición, el exministro de Defensa Diego Molano dijo al respecto: “Eso solo lo puede saber el presidente Petro”. “Es muy extraño, y no vaya y sea que esté en eso, organizando una persecución”, dijo Molano sobre Petro.

Santrich fue capturado en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con fines de extradición por participar en una operación de narcotráfico, según la DEA. Después de estar preso, quedó en libertad y se fugó a Venezuela, protegido por Maduro. Sin embargo, un sector político ha impulsado la hipótesis de un “entrampamiento” en su contra. Incluso, la JEP ya llamó a algunos funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Todo esto, unido a la indagación contra la anterior cúpula militar, podría dar pistas de hacia dónde va todo. El régimen de Maduro, sin lugar a dudas, no es ajeno.

El general (r) Luis Fernando Navarro, excomandante de las Fuerzas Militares, le confirmó a SEMANA que recibió el cuestionario. “Me sorprendí sobremanera porque en mis 43 años de servicio a la patria lo único que hicimos fue servirle a la nación, cumplir con el mandato constitucional, con las políticas de seguridad y defensa nacional y con nuestros planes militares para proteger a los colombianos, la soberanía, nuestra misión constitucional. Eso es lo que hicimos a través de tantos años de servicio en los diferentes grados y recorriendo nuestro país a lo largo y ancho”, sostuvo Navarro.

Por su parte, el general (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, señaló: “Me parece muy perverso que ahora estén buscando situaciones confusas en beneficios de unos bandidos y criminales dedicados al narcotráfico en el vecino país”.

Asimismo, Zapateiró cuestionó duramente al presidente Petro: “Que ahora se estén adelantando estos cuestionarios por orden del actual presidente me parece el colmo. Pero si se atreve a lanzar declaraciones irresponsables y perversas contra el Ejército Nacional, tal como lo hizo en Francia, cualquier cosa se puede esperar de este Gobierno en contra de quienes defendemos a los colombianos y que a diario ofrendamos la vida a cambio de nada”.

SEMANA pudo establecer que hay varios oficiales retirados y activos de inteligencia que confirmaron que, desde que sus nombres fueron ventilados como los supuestos responsables de dar de baja a Santrich, sus vidas se volvieron un infierno.

Uno de ellos tiene que dormir cada noche en un lugar distinto porque la Segunda Marquetalia de Iván Márquez envió a un comando asesino para matarlo. Otros oficiales que fueron enviados a Estados Unidos saben que les han puesto la lápida encima, así no sea cierto que hayan participado en una operación contra Santrich en Venezuela. Por eso, tienen miedo de regresar. ¿Quién los va a proteger?.

En diálogo con SEMANA, el director de la Policía, general Henry Sanabria, confirmó que la institución no participó de ninguna operación en Venezuela contra Santrich.

Finalmente, el expresidente Duque quiso enviarle un mensaje al comandante de las Fuerzas Militares: “Yo tengo aprecio por el general Giraldo, fui su comandante en jefe, conozco su proceder. A mí lo que me llama la atención es que él pueda avalar una circunstancia de esas cuando él perfectamente sabe que todos los días se están adelantando operaciones ofensivas contra los grupos criminales, pueda que ahora ya no, que ahora se decidió no hacer operaciones ofensivas. Está bien, eso lo entiendo. Pero que salgan a perseguir a quienes han ejercido la responsabilidad que él hoy ostenta, defendiendo la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos, es algo que no tiene ningún precedente en nuestro país”.

Indignado, el expresidente Duque le recordó al presidente Petro: “Lo único que quiero decirle es que el pueblo colombiano vio los videos donde Jesús Santrich, con ametralladora terciada, al lado de otros bandidos, anunció la creación de un grupo terrorista después de haberse burlado de la paz. Esos bandidos murieron en su ley, y, la verdad, está bien muerto ese sinvergüenza”.