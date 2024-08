Jaime Pumarejo denuncia “nuevo impuesto” en el Caribe, y lanzó pulla al Gobierno: ”van a financiar a los bandidos de la primera línea”

El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, denunció este martes un “nuevo impuesto” en el Caribe, y lanzó una dura pulla al Gobierno Petro.

El exmandatario hizo un llamado a los congresistas de la región para que tomen acciones.

“Definitivamente, tenemos un nuevo impuesto que no tiene el resto del país. En la región donde no hay dobles calzadas terminadas, vamos a pagar la doble calzada entre Barranquilla y Cartagena los ciudadanos del Atlántico y de Bolívar, y además la vamos a pagar con valorización y con peaje. El 50 % de lo que recauden de la valorización de nosotros, la van a mandar para el Presupuesto General de Nación en Bogotá y allá la usarán para financiar a los bandidos de la primera línea o las negociaciones con el ELN o lo que les dé la gana, pero no en obras en el Caribe”, dijo.

Y agregó: “Mientras tanto, la primera y segunda línea del Metro, los trenes, las autopistas, los túneles del interior del país, esas sí las hemos pagado entre todos los colombianos y no les han cobrado valorización”.

Por lo que enfatizó: “Va a ser la primera vez que cobran valorización y solo en el Caribe, creo que es el momento de que nuestros congresistas, todos los del Caribe, se pongan de acuerdo y digan, no aprobamos ni un proyecto más, mientras no incorporen en el presupuesto, los recursos necesarios para bajar la tarifa diferencial, y segundo que también retiren el proyecto de valorización que no puede empezar por el Caribe colombiano. Merecemos también tener el mismo trato equitativo que el resto”.

20% mas paga el Caribe por su energía. La demanda que pusimos en el 2022 nada q la revisan. Y encima, ahora un nuevo impuesto!



— Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) August 6, 2024

El alcalde Jaime Pumarejo, reveló sobre la carta en medio de la sesión descentralizada del Congreso | Foto: Suministrada a SEMANA por alcaldía

Este martes, el presidente del Senado, el senador conservador Efraín Cepeda, criticó al gobierno de Gustavo Petro durante un debate de control político a la ministra de Transporte, María Constanza García. Cepeda condenó la intención del gobierno de cobrar valorización en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena para proyectos que no benefician al Caribe colombiano.

A través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Cepeda afirmó: “Realizamos el primer debate de control político en #PlenariaSenado @SenadoGovCo para el actual periodo legislativo. Citamos a @MinTransporteCo por el nuevo atropello de la valorización vía Barranquilla-Cartagena y Circunvalar de la prosperidad, un proyecto completamente antitécnico, antijurídico e injustificado. Es crucial dejar de imponer castigos confiscatorios a las regiones. Hoy es en el Caribe, pero luego vendrán más cobros en otras regiones del país”.

Cepeda denunció que se está cobrando la valorización sobre una vía que supuestamente es de doble calzada, pero en realidad no lo es. “Más de 70 kilómetros de la vía Cartagena-Barranquilla (de 109,9 km) están sin doble calzada. Es decir, más del 65% de la vía NO es de doble calzada, sin embargo, la estructuración del cobro de valorización supone doble calzada completa”, indicó.

Además, Cepeda criticó las acciones del gobierno de Petro en el Caribe, calificándolas como un verdadero atropello. “Esta valorización no cumple con el principio constitucional de no retroactividad de los tributos, dado que lo establecido por la ley entra en vigencia después de la entrega de la construcción. Gran parte de la vía se estableció en una sola calzada y otro tramo lleva más de 40 años construido”, agregó.

El senador también recordó las dificultades que enfrentan las familias de la región Caribe con los altos costos de los recibos de energía eléctrica y aseguró que ahora se les suma un nuevo impuesto “impagable”. “Ya en la región Caribe estamos recibiendo una expropiación con los recibos de energía eléctrica, donde no tenemos soluciones reales. Encima de esto, el cobro de valorización se realiza en momentos de baja capacidad de pago de los departamentos del Atlántico y Bolívar. Aquí se afectan colegios, hospitales, universidades y viviendas en los municipios y distritos de Cartagena de Indias, Santa Catalina, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo”, señaló.

Finalmente, Cepeda expresó: “¿Qué es lo que hemos hecho los habitantes de Atlántico y Bolívar, que votaron por este gobierno, y hoy sufrimos las tarifas más confiscatorias de energía y encima viene un gravamen confiscatorio también? Aquí la defensa no es para los ricos, es para los que no pueden pagar, que no están al pie de la carretera sino a 5 km, en proyectos de interés social”.