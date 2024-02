James Rodríguez repite la historia y se queda sin equipo de fútbol; Carlos Antonio Vélez y Antonio Casale chocan por la situación del 10

C.V.: Si de calidad técnica se refiere, esa no sé. Pierde el físico, sí, y las ganas también, cuando se acaba el hambre.

A.C.: A James no se le acaba el fútbol. Su problema es netamente físico. El fútbol y el talento los tiene intactos.

C.V.: No creo, pero eso solo lo sabe él. Es el único dueño de su vida y su destino.

A.C.: Pues ojalá no. Porque no ha nacido, ni hemos visto en las juveniles, ni en la de mayores, alguien con el talento de James. Ojalá nos queden algunas bocanadas de James Rodríguez, así no sean muchas, y las podamos aprovechar y que esté en actividad para los tiempos de la Copa América, y para sellar la clasificación al Mundial de 2026.