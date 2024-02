Carlos Antonio Vélez lanzó duro sablazo a James Rodríguez por su salida de São Paulo

O Globo , uno de los medios de comunicación más importantes de Brasil, se refirió a una supuesta reunión entre el colombiano y las directivas del equipo paulista, recalcando que esta ya se llevó a cabo y que el mediocampista confirmó que no quiere seguir en la institución.

En lo que va de la temporada, el jugador aún no ha participado y no está incluido en la lista del Paulista. El club ha informado que el colombiano ha estado realizando actividades de “control de carga”, sugiriendo posibles problemas físicos, aunque James lo niega según personas cercanas a él.

Tras ese comentario de un día atrás y conocer luego que la salida de Brasil para el colombiano estaba cerca, volvió a soltar una ácida crítica recordándole su pasado en equipo donde no ha logrado triunfar: “Ya no es por el frío, ni por qué comen con la mano, es por… siempre hay algo para no cumplir y salir corriendo! ¡Más de lo mismo!”.