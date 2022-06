Jesús Antonio Montano: las denuncias que hizo antes de ser asesinado

A una semana de elecciones, Colombia conoció una triste noticia que tiene de luto a la comunidad indígena. Se trata del asesinato de Jesús Antonio Montano, líder indígena del pueblo misak, quien fue encontrado en zona rural de Popayán después de haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de junio cuando salió de su casa en la vereda La Rejoya, en el norte de la ciudad de Popayán.

Montano había participado activamente en la campaña del entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez, a quien apoyó en la primera vuelta, y recientemente anunció su respaldo a Rodolfo Hernández. Sin embargo, también había denunciado que las amenazas en su contra habían incrementado en los últimos días.

Antes del 5 de junio, cuando fue reportado como desaparecido, Montano denunció en varios videos que integrantes de las disidencias de las Farc lo habían amenazado por denunciar que ese mismo grupo armado estaba obligando a la comunidad a tomar posiciones políticas en favor del candidato Gustavo Petro.

“Estoy a punto de abandonar mi finca, hace 8 días llegaron en busca mía para tomarle fotos a mi casa (...) Ellos dicen, ‘si no votan por Gustavo Petro tienen que irse’”, dijo en una de sus últimas entrevistas antes de su desaparición.

El exalcalde de Medellín dijo que el dirigente indígena “estaba amenazado por disidencias Farc por apoyarme”. - Foto: Federico Gutiérrez/Twitter/@FicoGutierrez

En ese mismo video indicó que “la estructura criminal de alias Carlos Patiño está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauca para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Esto es preocupante porque ningún candidato nos puede obligar a votar por un criminal”, comenzó afirmando en su denuncia Montano.

Y agregó: “Ya sabemos qué clase de candidato es Gustavo Petro, así se niegue, aquí está claro y contundente que él está aliado con los bandidos de las Farc y otras estructuras criminales”, fueron las crudas palabras del líder indígena, afirmando que su comunidad estaba siendo atacada y sentenciando que el apoyo de grupos disidentes de las extintas Farc, era prueba suficiente para relacionar al candidato con grupos ilegales.

Además de eso, el líder indígena también había puesto en conocimiento de las autoridades y de la comunidad la presencia de cultivos ilícitos en Popayán, donde este líder vivía. “No nos dejemos intimidar más, la estructura criminal no va estar al lado de las mesas de votación, por eso vamos a pedir también el apoyo de nuestra Fuerza Pública. Policía y Ejército a cuidar las mesas de votación. Y le digo al señor presidente que nos haga un refuerzo de Fuerza Pública en el sur de el Cauca”, expresó en su video el líder Montano.

Por esa razón, la Unidad Nacional de Protección aclaró que el líder indígena contaba con un esquema de seguridad desde hace tres años que garantizaba su protección, pero que, al parecer, en el momento de su rapto los hombres no estaban con él. Por ello, se hará una investigación para determinar que pasó porque la información preliminar indicaría que Montano se despidió de ellos para verlos nuevamente al siguiente día. Esta información está siendo revisada.

Luis Felipe Henao, quien fue el jefe de debate de Federico Gutiérrez, afirmó que habían alertado a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, que no solo las disidencias sino también el Clan del Golfo y el ELN querían atentar contra su vida.

“Jesús Antonio tuvo la valentía de pararse en una tarima al lado de Federico Gutiérrez y esa fue su sentencia de muerte. A él gracias, pero a las autoridades les pedimos que no haya impunidad y a los colombianos que no dejen que ese acuerdo de La Picota, donde no hay extradición, JEP para delincuentes y perdón social, llegue al Gobierno”, sostuvo.

El exalcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, afirmó por medio de su cuenta en Twitter que el dirigente indígena “estaba amenazado por disidencias Farc” por apoyarlo, y agregó: “Qué dolor tan grande”.

Me acaban de confirmar una triste noticia. Fue encontrado sin vida Jesús Antonio Montano, perteneciente a la comunidad indígena Misak, y apoyaba desde el Cauca, mi candidatura a la Presidencia.

Estaba amenazado por disidencias Farc por apoyarme. Que dolor tan Grande 🙏🏻. pic.twitter.com/WRpI6Zq0QM — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 13, 2022

La senadora Paloma Valencia también rechazó el asesinato de Montano: “Apareció asesinado nuestro gran amigo y líder indígena Jesús Montano; recibió amenazas por ser @CeDemocratico y apoyar a Fico. Exigimos a las autoridades que den con los responsables. Su asesinato nos duele y preocupa la ausencia de libertad democrática en el departamento. (...) Su asesinato se comete para amedrentar y seguir presionando el voto. Asesinan la libertad y la democracia”.

Como me duele el asesinato de Jesús Montano un líder indígena maravilloso, siempre lleno de ideas, firme en sus convicciones y valiente al defenderlas. Su asesinato se comete para amedrenta y seguir presionando el voto. Asesinan la libertad y la democracia. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 13, 2022

Rodrigo Lara Sánchez, quien fue fórmula vicepresidencial de Fico Gutiérrez, recordó su último encuentro con Montano: “Tenía un chaleco antibalas ese día en Popayán, ¡cuídese mucho! Le dije luego de darle un abrazo de gratitud. Hoy violentos silenciaron su vida en el Cauca. Paz en su tumba para un valiente que me dejó muchas enseñanzas y un dolor profundo en el alma. Jesús Antonio Montano”.

Tenía un chaleco antibalas ese día en Popayán, ¡cuídese mucho! le dije luego de darle un abrazo de gratitud. Hoy violentos silenciaron su vida en el Cauca. Paz en su tumba para un valiente que me dejó muchas enseñanzas y un dolor profundo en el alma. Jesús Antonio Montano. pic.twitter.com/kZhTb2aU35 — Rodrigo Lara Sánchez (@Rodrigo_LaraS) June 13, 2022

Por ahora, ninguno de los integrantes del Pacto Histórico, quienes dicen defender los derechos humanos, se ha pronunciado sobre este asesinato.