John Poulos, expuesto a sentencia de 60 años de prisión, tras ser condenado por feminicidio de DJ Valentina Trespalacios

Mientras la DJ estaba en el evento, recibió un mensaje de Poulos acompañado de una foto en la que aparecía la joven tocándole la pierna a otro hombre. Esta situación llevó a que Valentina Trespalacios tomara la decisión de acabar la relación sentimental por considerar que no quería a alguien que la siguiera.

“La posición cultural de John Nelson Poulos tenía como radicación en su esfera mental un patrón machista, ‘que la mujer le pertenece al hombre’. ¿Por qué le pertenece? Porque la celaba continuamente, le señalaba con quién debía hablar y con quién no. Le hacía videollamadas. Le contrató a un investigador privado”, aseveró el fiscal del caso durante los alegatos de conclusión.

La citación que obliga a Sneyder Pinilla a declarar ante la Corte Suprema; si no se presenta, será conducido por la Policía

Contexto: La citación que obliga a Sneyder Pinilla a declarar ante la Corte Suprema; si no se presenta, será conducido por la Policía

Esta acción, de subir y bajar con elementos del apartamento, la hizo en seis oportunidades. En ninguno de los videos aparece la joven DJ. Con esta cronología, el fiscal aseguró que se cae de su propio peso la declaración de Poulos, quien afirmó que él no supo qué ocurrió con Valentina.

“De esos videos se evidencia cómo el señor John Nelson Poulos, cuando ya había metido el cuerpo de Valentina en el interior de esa maleta azul, verifica, su señoría, no una, no dos, no tres veces, ¡baja y sube seis veces el ascensor con sus pertenencias y las de Valentina Trespalacios! Para dejarla en el botadero de basuras del parque”, narró el fiscal.