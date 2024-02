José Félix Lafaurie se pronuncia tras denuncias de invasiones de tierra en Antioquia: “¿Quién los respalda?”

Reclama que esto no solo lo afecta a él, sino a los empleos que genera y la alimentación que genera de su trabajo.

“¡Increíble que los grupos invasores de tierras tengan más derechos que ganaderos, agricultores y empresarios del campo que ven cómo entran a sus fincas, queman cultivos, parcelan el terreno, amenazan y agreden! ¿Quién los respalda? ¿Quién los envalentona para que lleguen a una finca específica? ¿Cómo es posible que cientos de personas invadan una finca, se instalen, destruyan y no pase nada? ¡No hay derecho!”, cuestionó Lafaurie.

El administrador le contó que eran alrededor de 300 personas, quienes llegaron hasta su finca y lo amenazaron diciendo que le quemarían la casa. “Fue muy fuerte. Al otro día tenía la esperanza de que las cosas estuvieran distintas. Hablé con la alcaldesa y me dijo que pusiera el denuncio”, contó Tirado.

Dice que siguiendo esas instrucciones instauró la denuncia al día siguiente, pero no logró que salieran los invasores. Cuenta que al día siguiente esa pesadilla continuó y que las personas tenían lazos y pitas con las que empezaron a demarcar lotes y se los apropiaron para venderlos en 300 mil pesos cada uno.

El ganadero aseguró que han pasado varios días y que llegó la Fuerza Pública, pero la situación no se ha podido cambiar. Señala que ha conversado con distintos mandos de la Policía a nivel regional sin lograr mejorar lo sucedido.

“La alcaldesa dice que eso no se puede permitir, que es gente que no tiene necesidad, que parece que se quieren robar eso. Es un problema demasiado grande. No sé qué pasa que el inspector va y habla con ellos y vuelve y habla con ellos, y este es el momento donde yo sigo invadido y donde la gente sigue adentro y hacen lo que les da la gana”, reclamó Tirado.