Precios en Colombia, a merced del fenómeno del Niño, que es impredecible; ¿qué esperar de la inflación en 2024?

Todo depende de la agresividad

Y ahora La Niña

Tan preocupante es el coletazo del evento seco como el que le seguirá: La Niña. Podría traer lluvias en periodos en los que habitualmente no las hay, enredando aún más el panorama con los productos agrícolas que ya llegan a los mercados con menor calidad (más pequeños y hasta quemados).

Que no se nos vayan las luces

“La afectación del fenómeno de El Niño en la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) no se puede subestimar, pues pondrá a prueba, una vez más, su solidez y resiliencia. Con el agregado del nivel actual de los embalses en el 60,6 por ciento (el 23 de enero), 9,6 puntos porcentuales por debajo del nivel del 31 de diciembre, y con aportes hídricos menores en un 50 por ciento al volumen histórico que se registran actualmente, el SIN dependerá cada vez más del parque térmico. Este, a lo sumo, puede satisfacer el 55 por ciento de la demanda”, dice el experto, en medio de la expectativa de que la situación de agua empeore si los meses más críticos de El Niño son marzo y abril. Y eso si no se prolonga hasta junio, como ya se vaticina, sin ser alarmista, pues hay que recordar que el anterior evento climático de La Niña inesperadamente duró tres años.

Se lanzaron las alertas, pero...

La Procuraduría para Asuntos Ambientales dijo que no había excusa para no haber planificado acciones oportunas, pues no se trata de un evento climático sobrevenido.