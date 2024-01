“No nos dejen otra vez solos frente a la delincuencia”: José Félix Lafaurie clama al Gobierno seguridad para ganaderos

Sin embargo, dicho proceso no resultó exitoso y tras un año de su implementación, lo único que es evidente es el aumento de la inseguridad en el país. Un artículo del periódico británico Financial Times dejó mal parado el proyecto del mandatario, asegurando que en Colombia, según las cifras del Ministerio de Defensa, el secuestro ha aumentado un 80%. Además, la extorsión se incrementó un 27%.

José Félix Lafaurie responde con vehemencia a Antonio García: le recuerda que no hace parte de la mesa de diálogo y que no habrá financiación para el ELN

Agregó además que, aunque le preocupa la amenaza efectiva, la que más le pregunta es la latente, que lleva desde los años 90 y que no se ha erradicado tras la incapacidad del Estado para controlar la violencia guerrillera.

Lafaurie elevó una preocupación y es que, los ganaderos se verán vulnerables frente a la falta de protección del Estado y la amenaza contra sus bienes o la pérdida de la libertad y si no se someten a la extorsión, puede que ante la necesidad de protección vuelvan al sector rural o “resucite la idea de unirse y armarse”.

A partir del 30 de enero el ELN tendrá que liberar a todos los secuestrados. Si no lo hace, incurriría en el delito de perfidia

“El país no puede olvidar que la ganadería está en todo el territorio rural, en 1.105 de los 1.122 municipios, como expresión de soberanía efectiva y listos para colaborar con la Fuerza Pública. Por ello, que no nos dejen otra vez solos frente a la delincuencia es nuestro clamor al Gobierno y al país todo; que aprendamos de la historia… y no la repitamos”; concluyó.