María Fernanda Cabal: “Mi marido (José Félix Lafaurie) es bien intencionado, pero tendrá que evaluar qué hacer porque el ELN no dejará de delinquir”

SEMANA: El ELN anunció que dejarán de secuestrar. ¿Usted les cree?

MARÍA FERNANDA CABAL (M. F. C.): A ver, cuántas infracciones lleva el ELN desde que anunció que no se portaría mal. A mí lo que me impresiona es ver muda a las Naciones Unidas. La Defensoría del Pueblo ha sido clara en reportar desplazamientos, asesinatos y secuestros. Eso me aterra. Yo no sé si las Naciones Unidas con ese mandato también están pagados con los impuestos de todos los colombianos. Yo creo que esos altos comisionados son pagados con dinero de los ciudadanos. Eso me aterra. No les creo. En absoluto. Los elenos son igualitos a las disidencias de las Farc, Iván Mordisco, es una estructura criminal transnacional, son iguales a Hamás y Hezbolá, nunca se van a portar bien mientras el negocio del narcotráfico esté vivo.

SEMANA: Pero su esposo, José Félix Lafaurie, quien hace parte de la mesa de negociación con el ELN, ¿sí le cree al ELN?

M. F. C.: Yo pienso que él está haciendo un esfuerzo bien grande para lograr algo que nunca se ha hecho y es que firmen algo. Dicen que ese documento es un avance, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a ver si lo cumplen o no.

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie: la discusión sobre el ELN | Foto: SEMANA

SEMANA: Su esposo, Lafaurie, le cree al ELN, pero usted, no. ¿Cómo matizar y entender esas posturas?

M. F. C.: Pues él está metido en unas negociaciones en que se gastan un tiempo, comparten ideas, él está junto con los miembros de la fuerza pública. Del otro lado, hay personalidades de izquierda, veteranos de izquierda que se desmovilizaron como Otty Patiño, Vera Grabe, pero al final de cuentas esta es una organización. Yo no entiendo la ingenuidad política de todos, todos juntos, incluido mi marido.

SEMANA: ¿Ingenuidad?

M. F. C.: Sí, hay ingenuidad de una parte de los negociadores. Hay una parte que siempre sueña, es igual a lo que les pasa a esos intelectuales que defienden todavía el carácter político de los elenos y consideran que es como el último bastión de una guerrilla política. Es totalmente falso, es vivir en un universo paralelo, eso no es real. Acá hay de todo: cómplices, románticos, bien intencionados. No creo que mi marido sea ni romántico ni cómplice, es un bien intencionado que tendrá que evaluar, en algún momento, a ver qué hace porque puedo asegurar que el ELN no dejará de delinquir.

José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Le ha dicho a Lafaurie, su esposo, que es ingenuo?

M. F. C.: No, él no es ingenuo, es un pragmático que hace un esfuerzo sobrehumano, racional, es un hombre de experiencia. Él no es una persona ni novata ni incapaz, creo que ha creído que puede haber algo, tras ver el esfuerzo que hacen otros. Esperemos, pero no creo.

José Félix Lafaurie y Pablo Beltrán. | Foto: FOTO1: SEMANA/ FOTO 2: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: Si el ELN deja de secuestrar, ¿de qué cree que vivan?