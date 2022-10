Podrá hacer su maestría: joven que transfirió el dinero de sus estudios a una cuenta equivocada pudo recuperarlos

Hace unos días, el joven de Santa Marta José David Barras contó en sus redes sociales el drama que estaba viviendo por cuenta de un error que cometió a la hora de transferir un poco más de seis millones de pesos a una cuenta bancaria equivocada.

El joven afirmó que este dinero era para pagar una maestría en el exterior pero, por error, lo había depositado en otra cuenta y pedía que lo ayudaran a conseguir a quien lo había recibido para poder recuperarlo y poder tomar sus anhelados estudios.

Su mensaje en redes tuvo efecto ya que contó que el señor Carlos Andrés Hernández García, persona a la que él le había depositado el dinero por error, se lo devolvió todo.

“Con este nuevo mensaje quiero informar a todos los medios y personas que han seguido mi caso que el señor Carlos Andrés Hernández García ha realizado la devolución de la totalidad del dinero que le consigné por error a su cuenta de ahorros”, dijo.

También aprovechó para darles las gracias a las personas que lo apoyaron enviando el mensaje de ayuda y ejerciendo presión para poder recuperar su dinero, el cual había ahorrado por un año para tomar una beca de maestría en Italia.

“Lograr este resultado es una muestra del poder que tienen las redes sociales cuando se utilizan en causas sociales”, afirmó.

Pero los beneficios para el joven fueron más allá porque luego de hacer público su caso no solo recibió el reintegro total de su dinero, sino que muchos hicieron colectas para que tuviera más recursos económicos.

Barras agradeció a todos los que le han apoyada de forma personal y desinteresada y aseguró que todo aporte le permite estar cada vez más cerca de cumplir su sueño.

Además. hizo un llamado a sus seguidores para que paren de acosar al señor Hernández, quien recibió el dinero, ya que el decidió voluntariamente regresarlo y pidió respeto. “Nunca tuve la intención de dañar la imagen de nadie, como se ha mencionado por algunas personas, solo la de exponer mi caso y poder de esta forma buscar apoyo” dijo.

De hecho, el mismo Hernández también usó las redes sociales para afirmar que nunca tuvo intenciones de quedarse con el dinero y que fue producto de una confusión. “Pensé que era un pago que estaba esperando y lo gasté en unas obligaciones urgentes que tenía. De todas formas siempre di la cara y le pagué la totalidad del dinero al joven José”, explicó.

De hecho, tanto Hernández como Barras tuvieron un fuerte choque en medio de la disputa por el dinero.

“Al comunicarme con él, me confirma que sí recibió el dinero, que se lo gastó y que no tenía cómo devolverlo. Inicio un proceso de conciliación legal, en la que se comprometió por escrito a pagarme con abonos. Pasado el tiempo que tenía para cumplir el primer pago, el señor Carlos Andrés Hernández García no lo realizó, incumpliendo el acuerdo verbal y legal que teníamos, sin darme garantías de pago, por lo que me veo obligado a hacer esta denuncia pública”, dijo en su momento el joven en sus redes sociales.

Además, José Barras afirmó que el señor Carlos Andrés Hernández García inició un proceso judicial en su contra alegando que recibió amenazas de parte del joven estudiante y que por esta situación puntual se está afectando su buen nombre, a raíz de la denuncia pública hecha en la red social Facebook.

“En ningún momento lo he amenazado a él ni a su familia. Toda la publicación se ha realizado desde el marco del respeto (...). Realicé una denuncia pública, el cual es un derecho que todos tenemos, para comunicar el caso de una persona que sÍ está cometiendo un delito en mi contra. En ningún momento se tuvo intención de dañar su imagen como él y sus allegados mencionan”, cita en su más reciente publicación en su perfil de Facebook.

Finalmente, los dos pudieron conciliar y solucionar el problema sin pasar a mayores.