Por error, un joven transfirió más de 6 millones de pesos para sus estudios a otra cuenta bancaria

Un insólito caso se conoció en las redes sociales cuando el mismo afectado, identificado como José David Barras, un joven de Santa Marta, publicó en su cuenta personal de Facebook el gigante error que cometió a la hora de transferir el dinero de sus estudios.

En ese mismo sentido, Barras, quien estudió en la Universidad de Magdalena, manifestó que logró ahorrar una suma de 6,3 millones de pesos para poder pagar su traslado y demás gastos en el exterior, donde consiguió una beca. No obstante, cometió un error y consignó ese dinero correspondiente a otra persona.

“Estos recursos económicos son los esfuerzos de ahorro de todo un año para estudiar una maestría en Italia, dado que por alcanzar ciertos requisitos me gané una beca en una Universidad muy prestigiosa de ese país. Soy una persona de pocos recursos y gran parte de ese dinero lo había estado ahorrando de mi trabajo para los gastos de visado y tiquetes”, publicó en su cuenta de Facebook.

Asimismo, Barras inició una investigación para saber el paradero de sus recursos y encontró que la persona que recibió la cantidad es el señor Carlos Hernández García, quien, según el afectado, se ha desempeñado en cargos públicos de la ciudad samaria.

Al momento de ponerse en contacto con dicha persona, Hernández le manifestó que no tenía el dinero, pero que se había comprometido a pagárselo.

“Al comunicarme con él, me confirma que sí recibió el dinero, que se lo gastó y que no tenía cómo devolverlo. Inicio un proceso de conciliación legal, en la que se comprometió por escrito a pagarme con abonos. Pasado el tiempo que tenía para cumplir el primer pago, el señor Carlos Andrés Hernández García no lo realizó, incumpliendo el acuerdo verbal y legal que teníamos, sin darme garantías de pago, por lo que me veo obligado a hacer esta denuncia pública”, manifiesta en su perfil de la red social.

Pero este problema no para allí, José Barras afirma que el señor Carlos Andrés Hernández García inició un proceso judicial en su contra alegando que recibió amenazas de parte del joven estudiante y que por esta situación puntual se está afectando su buen nombre, a raíz de la denuncia pública hecha en la red social Facebook.

Ante esto, en días pasados, el afectado por el dinero nuevamente posteó en su red social una serie de sucesos que han pasado en torno a la situación vivida.

“En ningún momento lo he amenazado a él ni a su familia. Toda la publicación se ha realizado desde el marco del respeto (...) Realicé una denuncia pública, el cual es un derecho que todos tenemos, para comunicar el caso de una persona que SÍ está cometiendo un delito en mi contra. En ningún momento se tuvo intención de dañar su imagen como él y sus allegados mencionan”, cita en su más reciente publicación en su perfil de Facebook.

Por otra parte, Barras agregó: “Actualmente, el Sr. Carlos incumplió la conciliación que realizamos, en el cual fui muy flexible con él, queriendo en un principio entender su situación. Así mismo, antes de yo publicar los hechos le hablé para que me dijera una nueva fecha de pago, en la cual me respondió ‘que era mi decisión y que dejara de estar amenazándolo’”.

Por último, señaló que adelantará las acciones legales correspondientes “que competen en este caso, como lo es el aprovechamiento del bien ajeno, injuria y calumnia”.