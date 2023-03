Joven sucreña murió mientras se encontraba de vacaciones en Cancún, México. ¿Qué pasó?

Una joven sucreña, identificada como Dayana Ricardo, murió en Cancún, estado mexicano de Quintana Roo, ubicado en la península de Yucatán, México. Se conoció que la joven viajó hacia ese país y en circunstancias que son materia de investigación perdió la vida.

Trascendió que Dayana Ricardo falleció a raíz de un violento accidente. Sin embargo, las autoridades mexicanas aún no han revelado los móviles del hecho, así como el tiempo, modo y lugar.

Se conoció que la mujer era oriunda de Sincelejo y sus familiares están recolectando el dinero necesario para trasladar el cuerpo a Colombia. Para ello, se pudo establecer que han estado en comunicación con la Embajada de Colombia en México para sortear la documentación y el respectivo procedimiento.

Relatos de colombianos que decidieron irse del país

“Me sentía sola, pero aprendí a valerme por mí misma”

Darling Coy, Nueva York, Estados Unidos

“Apenas me gradué del colegio, mi abuelo paterno me ofreció la posibilidad de irme a vivir a Estados Unidos y así poder obtener la nacionalidad. Debo reconocer que el inicio fue muy difícil, no tengo una buena relación con mi papá y, por ende, tampoco con su familia, por lo que estar sola con ellos, muy lejos de mi mamá con tan solo 17 años, fue muy duro. Lloraba a diario y me sentía muy sola. Inmediatamente, me puse a trabajar, porque vivir en Nueva York no es económico y no podía quedarme sentada sin hacer nada. A eso se le sumó que no manejaba muy bien el idioma, solo sabía lo poco que había aprendido en el colegio; entonces, hacer amigos y socializar fue otro reto.

Sin embargo, esa experiencia me convirtió en la mujer que soy ahora. Sí, me sentía sola, pero también aprendí a valerme por mí misma. Aprendí a trabajar, a ganarme las cosas y también a hablar inglés. Ha sido una experiencia enriquecedora que, además, me generó el beneficio de obtener la nacionalidad de manera sencilla y abrirme a un mundo de ideas completamente nuevo.

En este momento estoy estudiando en una universidad pública aquí en Nueva York, tengo una pareja estable y algunos ahorros que me servirán si decido volver a Colombia. Por el momento no tengo planes de regresar, sino hasta terminar mi carrera, y aun así siento que primero exploraré aquí más oportunidades laborales una vez tenga el título. Sin embargo, no descarto volver, pues hay momentos en los que el llamado de la familia es más fuerte”.

“No volvería a vivir en Colombia jamás”

Lina González, Atlanta, Estados Unidos

“Me fui de mi país porque lo que veía en mi universidad y en mi hogar era que no iba a poder progresar para poder conseguir mis objetivos. Tuve muchos compañeros que lograron graduarse de la ingeniería, pero no conseguían trabajo y cualquier oportunidad era por palanca o por haber estado en una universidad de élite. Todo eso hizo que no tuviera motivación para seguir estudiando, por lo que tuve la posibilidad de irme y sabía que tocaba trabajar de lo que fuera, más sabiendo que me fui de manera ilegal, pero podría tener las posibilidades de acceder a muchas cosas que en Colombia no.

En cuanto a mi experiencia en Estados Unidos, siento que ha sido un caso especial y que a no todo el mundo le pasa. Aquí ven tus ganas de trabajar más que un título o qué sepas hacer, no te piden mucho para trabajar, sino que te enseñan. Entonces, me ha ido muy bien, porque la persona que venga con la mentalidad de triunfar lo va a lograr, porque hay muchas oportunidades sin importar mi estatus en el país. Además, hay muchas cosas que en Colombia son lujo y acá son necesidad, como un carro o un buen teléfono.

Y en cuanto a volver, sinceramente, no tengo pensado regresar a Colombia, ¡ni porque me paguen! De pronto a pasear, a conocer lo que no alcancé, a estar con mi familia, pero a vivir no. Espero que Dios me lo permita y me escuche, pero en la medida de lo posible, no volvería a vivir en Colombia jamás”.

“Volver siempre está en las posibilidades”

Manuel Segura, Sídney, Australia

“Me fui del país porque tenía el proyecto de estudiar, de poder seguir formándome profesionalmente y en Colombia es un poco costoso, y si bien en Australia también, tengo la ventaja de que mientras estudio también puedo trabajar. Entonces, además de poder pagar mis estudios, puedo solventar mis gastos personales, esto por la calidad de los ingresos.

Para ser sincero, me ha ido muy bien en Australia, me demoré más o menos un mes en conseguir trabajo, donde si bien hay mucha gente buscando, lo logré y estoy en eso. Además, aquí no es solo tener un empleo, sino es más bien por ratos, porque trabajo por horas. Entonces, esto me permite trabajar más horas, sumado a que desde la pandemia se le permite trabajar a los estudiantes en jornada completa, por lo que puedo hacer más dinero. La calidad de vida es muy distinta, las casas son más grandes, los carriles son más amplios y, en general, me ha gustado mucho este país, que me ha recibido muy bien.

La verdad, en este momento no pienso regresar a Colombia, de pronto en unos años sí. Pero ahora pienso perfeccionar el inglés, ingresar a una universidad y hacer una carrera profesional acá, que la puedo usar en este y en diferentes países si no puedo regresar a mi país o quiero emigrar a otro. Por ahora no pienso en regresar, de pronto en unos añitos, pero volver siempre está en las posibilidades en algún momento. ”Esa experiencia me convirtió en la mujer que soy ahora. Sí, me sentía sola, pero también aprendí a valerme por mí misma. Aprendí a trabajar y a ganarme las cosas”.