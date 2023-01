En Canadá buscan colombianos para trabajar; estos son los requisitos

Año nuevo, metas nuevas. Esto es algo muy común entre las personas cada vez que comienza un nuevo año, por lo que es muy común que muchos colombianos estén por iniciar una nueva vida fuera del país este 2023.

Canadá es uno de los países preferidos por los ciudadanos de Colombia que intentan vivir, trabajar y estudiar en el exterior para mejor su calidad de vida y la de sus familias.

Por esto mismo, Canadá espera que este año muchas más personas lleguen a su territorio y quieran fortalecer la mano de obra del país norteamericano, que, por lo general, está conformada por personas provenientes de los países latinoamericanos. Los trabajadores extranjeros hablan de unas muy buenas condiciones laborales en ese país, por esta razón cada vez son más los inmigrantes que buscan una oportunidad allí.

Quebec es una de las prinvicias de Canadá a donde más llegan ciudadanos colombianos. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por este motivo, la influencer Natalia Perea, la cual se dedica a crear contenido especializado en la vida en Canadá, publicó en las últimas horas un video de las nuevas convocatorias que habrá en Quebec, una de las provincias más importantes del país norteamericano, donde hay muchas vacantes disponibles para los extranjeros. Especialmente para los colombianos, que son una gran colonia en esa parte del territorio canadiense.

Por este motivo, los colombianos que estén interesados en tener trabajo en Canadá tendrán que inscribirse desde el 24 de enero hasta el 27 de febrero. Por el momento no se conocen los cargos específicos de los trabajos, pero sí las áreas de estos, por lo que se les invita desde ya a los aspirantes a los empleos a que creen su usuario y contraseña en la plataforma en la que podrán aplicar a las vacantes.

Las áreas de estos empleos son las siguientes:

1. Educación

2. Ingenierías

3. Fabricación y mecanizado,

4. Ebanistería

5. Salud

6. Servicios sociales

7. Servicios educativos de cuidado de niños

8. Tecnologías de la información.

Los colombianos que estén interesados en participar de esta convocatoria deberán ingresar a https://moncompte.quebecentete.com/fr/connexion e ingresar los datos personales y el área laboral en el que quisiera desempeñarse. Es importante tener presente que la solicitud debe ser diligenciada en inglés o francés, los cuales son los idiomas que se hablan y que se necesitan para trabajar en Quebec.

Una vez los empleos están disponibles, los aspirantes podrán aplicar en la página web. En caso de que el extranjero cumpla con los requisitos y sea preseleccionado, tendrá que asistir a una entrevista para los primeros días del mes de abril.

Miles de personas viajan a Estados Unidos, Canadá y España en busca de mejorar su calidad de vida en este 2023. Foto: AP. - Foto: Getty Images via AFP

¿Cuánto cuesta irse a vivir a Canadá?

La emigración es una de las motivaciones de los colombianos y de otros ciudadanos de países de la región que ha venido creciendo durante los últimos años. Y aunque Estados Unidos suele ser la primera opción de muchos, Canadá es una nación apetecida por los estudiantes y quienes buscan una vida “más tranquila”.

Pues bien, hay varios programas para lograr vivir temporadas, o hasta adquirir la residencia permanente en Canadá, y dependiendo la vía por la que se busque llegar al país norteamericano, los costos cambian, siendo que para algunos no se necesita mucho dinero, y algunos otros si requieren de una gran cantidad de dinero.

Los programas de entrada a Canadá a partir de convocatorias laborales son aquellas por las que se necesita menos dinero de inversión, y según las normativas del gobierno canadiense y las diferentes provincias a las que se busque llegar, los trabajadores tienden a necesitar solamente algunos ahorros para establecerse durante los primeros meses o semanas en el país.

Sin embargo, los programas de estudios suelen ser los más costosos, puesto que además del dinero de la matrícula en el centro académico, también se necesita demostrar un dinero con el que el estudiante pueda sostenerse durante el tiempo que dure el programa escolar. A pesar de todo, esta termina siendo la ruta más apreciada para obtener la residencia permanente.

Canadá es de los países favoritos por los colombianos que se están yendo del país en los últimos años. - Foto: REUTERS

Además de los costos de visado y transporte, las personas que tienen asegurada una oferta laboral en Canadá deben tener dinero para sostenerse durante los primeros meses, el Gobierno canadiense pide un monto mínimo de dinero para aceptar la entrada del aspirante territorio nacional, este depende del tiempo que estará la persona en Canadá, así entonces, si es un estudiante deberá demostrar unos 10 mil dólares canadienses, y si van acompañados el monto aumenta.

Para permisos de trabajo, los trámites cuestan algo más de 155 dólares canadienses, permisos de residencia temporal alrededor de 200 dólares CAN, los permisos de estudio rondan los 150 dólares CAN, los programas de Express Entry 1.365 dólares CAN; entre otros costos que se podrán encontrar en la página del Gobierno de Canadá, la embajada de Canadá en Colombia y otros canales oficiales.