¿Cuánto cuesta irse a vivir a Canadá?

La emigración es una de las motivaciones de los colombianos y de otros ciudadanos de países de la región que ha venido creciendo durante los últimos años. Y aunque Estados Unidos suele ser la primera opción de muchos, Canadá es una nación apetecida por los estudiantes y quienes buscan una vida “más tranquila”.

Pues bien, hay varios programas para lograr vivir temporadas, o hasta adquirir la residencia permanente en Canadá, y dependiendo la vía por la que se busque llegar al país norteamericano, los costos cambian, siendo que para algunos no se necesita mucho dinero, y algunos otros si requieren de una gran cantidad de dinero.

Toronto, Canadá, una de las grandes ciudades del país. - Foto: Getty Images

Los programas de entrada a Canadá a partir de convocatorias laborales son aquellas por las que se necesita menos dinero de inversión, y según las normativas del gobierno canadiense y las diferentes provincias a las que se busque llegar, los trabajadores tienden a necesitar solamente algunos ahorros para establecerse durante los primeros meses o semanas en el país.

Sin embargo, los programas de estudios suelen ser los más costosos, puesto que además del dinero de la matricula en el centro académico, también se necesita demostrar un dinero con el que el estudiante pueda sostenerse durante el tiempo que dure el programa escolar. A pesar de todo, esta termina siendo la ruta más apreciada para obtener la residencia permanente.

Además de los costos de visado y transporte, las personas que tienen asegurada una oferta laboral en Canadá deben tener dinero para sostenerse durante los primeros meses, el Gobierno canadiense pide un monto mínimo de dinero para aceptar la entrada del aspirante territorio nacional, este depende del tiempo que estará la persona en Canadá, así entonces, si es un estudiante deberá demostrar unos 10 mil dólares canadienses, y si van acompañados el monto aumenta.

Para permisos de trabajo, los trámites cuestan algo más de 155 dólares canadienses, permisos de residencia temporal alrededor de 200 dólares CAN, los permisos de estudio rondan los 150 dólares CAN, los programas de Express Entry 1.365 dólares CAN; entre otros costos que se podrán encontrar en la página del Gobierno de Canadá, la embajada de Canadá en Colombia y otros canales oficiales.

Toronto, Canadá, una de las ciudades máss apetecidas por los migrantes. - Foto: Getty Images

Canadá prohíbe a los extranjeros comprar casas

El Gobierno de Canadá prohibirá a los extranjeros sin residencia en el país adquirir inmuebles en el país como inversión. El propósito de la medida será controlar los precios del mercado inmobiliario.

“A través de esta legislación, estamos tomando medidas para garantizar que las viviendas sean propiedad de los canadienses, en beneficio de todos los que viven en este país”, aseguró el ministro de vivienda, Ahmed Hussen, en un comunicado.

Los inversionistas que busquen invertir en el país norteamericano para lograr réditos económicos no podrán hacerlo entonces.

La prohibición no es permanente; en principio, está estipulada para una duración de dos años.

La BBC reporta que el precio promedio de una vivienda en Canadá es de cerca de 77.000 dólares canadienses, unos 2.800 millones de pesos, lo cual equivale a una cifra 11 veces mayor al ingreso familiar promedio.

Promesa de campaña de Justin Trudeau

De acuerdo con muchos líderes canadienses, el aumento de precios del mercado inmobiliario en Canadá se debe a la participación de los compradores extranjeros, que fueron los responsables de apropiarse de la oferta de viviendas como opción de inversión. La normativa fue de hecho una promesa de campaña de Justin Trudeau, primer ministro canadiense.

“El atractivo de las casas canadienses está atrayendo a especuladores, corporaciones ricas e inversionistas extranjeros”, dijo el año pasado el sitio web de la campaña del partido Trudeau, Liberal ca. “Esto está generando un problema real de viviendas infrautilizadas y desocupadas, especulación desenfrenada y precios que se disparan. Las casas son para las personas, no para los inversionistas”.

Bandera de Canadá (Photo by tim krochak / AFP) - Foto: AFP

De acuerdo con el propio sitio, el propósito de esta norma será disminuir específicamente las inversiones, así que si se trata de una persona que planea vivir en Canadá en el corto plazo, estará exenta de la prohibición.

Se aplicará a “una propiedad residencial no recreativa en Canadá durante los próximos dos años, a menos que se confirme que esta compra es para empleo futuro o inmigración en los próximos dos años”, aclara el sitio.

Igualmente, la normativa propone aumentar el impuesto “Sobre propietarios no residentes ni canadienses de viviendas desocupadas e infrautilizadas”.

Así mismo, lograr que las regiones trabajen para desarrollar un marco en el cual, la compra de viviendas de parte de extranjeros no impida que los propios canadienses puedan acceder a las viviendas del país.