Estados Unidos y Canadá se saludan en redes de cara al Mundial United 2026: ¿qué dicen sobre las visas?

Aunque hace tan solo seis días finalizó el Mundial de Qatar 2022, la fiebre por la pelota hace que los amantes del fútbol empiecen a poner la mirada en la próxima Copa del Mundo que se disputará, como es costumbre, dentro de cuatro años.

Se trata del evento futbolero más importante del mundo y que será organizado por tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá.

Y desde ya, Estados Unidos y Canadá se saludaron en sus redes sociales oficiales, puntualmente desde cada una de sus Embajadas en Colombia. Lo anterior, calentando motores para lo que será ese Mundial, que sin duda es esperado por millones de personas en todo el mundo.

A continuación, el saludo en redes sociales entre ambas naciones anfitrionas del Mundial 2026:

Teniendo en cuenta lo anterior, hubo algunos internautas que aprovecharon el amistoso saludo para sugerirle a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia que, por favor, agilice el trámite del visado, de modo que el sueño de ir al Mundial no se vea frustrado.

“Apuren las citas please, necesitamos saber si la visa es segura o no para poder ir planificando (...) Necesito la visa antes de 2026 (...) Siii, queremos ir con mi hijo! Adelanten las citas por favor (...) Poniendo las citas hasta 2026 no van a lograr que muchos colombianos estemos en el Mundial. Apuren pues!!”, comentaron algunos internautas en la publicación de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia.

Sin embargo, desde dicha Embajada no hubo un pronunciamiento ante la solicitud e inquietudes de quienes reaccionaron a la publicación de ellos mismos, de cara al Mundial 2026.

Desde la Embajada de Canadá en Colombia tampoco se refirieron al tema de visado.

Y es que algunos colombianos interesados en viajar a Canadá, ya sea para trabajar, estudiar o hacer turismo, han asegurado estar enfrentado una problemática que tiene embotellado al Gobierno canadiense con miles de solicitudes de visa sin respuesta.

Actualmente IRCC está procesando muchas solicitudes antiguas, por ello los tiempos mostrados variarán considerablemente en los próximos meses. Si presentas tu solicitud hoy probablemente no esperarás todo el tiempo que se muestra en nuestro sitio web: https://t.co/hGBGfQXGfb pic.twitter.com/VWKT3BHYdI — Canadá en Colombia (@CanadayColombia) December 13, 2022

A propósito de lo anterior, el pasado 16 de noviembre, la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares dio a conocer que las citas de exención de entrevista tendrán un cambio en Colombia, puesto que los tiempos de espera pasarán de dos años a tan solo dos meses.

La espera de 2 años se ha reducido a 2 meses. Nuestro equipo Consular ha trabajado fuertemente para reducir los tiempos de espera para las citas de exención de entrevista de visa. La Subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares Rena Bitter nos visitó y agradeció sus esfuerzos. pic.twitter.com/nMheXSSfKM — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) November 16, 2022

Vale recordar que el mes pasado la Embajada de los Estados Unidos le respondió a SEMANA respecto a las demoras que se estaba registrando en el proceso de entrega de visas para el ingreso a ese país.

“Reconocemos que los solicitantes pueden enfrentar tiempos de espera prolongados para visas de no inmigrante en Bogotá, particularmente para visas de turismo”, dijeron en ese momento desde la Embajada de los Estados Unidos.

En ese sentido, enfatizaron en su compromiso de reducir los tiempos de espera de las visas “tan pronto como sea posible, reconociendo la dificultad que esto puede tener para las familias que desean visitar a sus seres queridos en los Estados Unidos”.

Por tal motivo, destacaron que en los últimos meses había incrementado significativamente la tramitación de visados y “seguimos buscando nuevas formas de solucionar las carencias de personal”.

“Hemos ampliado los tipos de solicitudes de renovación de visado que pueden tramitarse sin entrevista, tal como lo permite la ley. Solo en el último mes, hemos reducido el tiempo de espera de las solicitudes de renovación de 2,5 años a aproximadamente un mes”, agregaron.

Por otra parte, la Embajada ha advertido que no se necesita de intermediarios ni de pago para hacer ese proceso.

Ya en días pasados, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia había informado que estaba buscando acelerar los procesos para que los colombianos pudieran obtener su visa de manera más rápida. Algunos ciudadanos, incluso, no necesitarán la cita para ser entrevistados, lo que ahorrará mucho tiempo en el trámite.

Según la información dada a conocer en su momento por la Embajada estadounidense, las personas que cuenten con una visa vigente de cualquier tipo, ya sea de trabajo o de turismo, o una visa que se haya vencido en los últimos cuatro años, no tendrán que solicitar cita para ser entrevistados en Bogotá y se ahorrarán esta parte del proceso. Un ejemplo de esto son las personas que tienen visa de turismo y necesitan renovarla.

Sin embargo, la Embajada de los Estados Unidos aclaró que las personas que necesiten una visa de trabajo y tengan la visa normal de turismo no contarán con el beneficio de ser excluidos a las citas para ser entrevistados.