Juan Guillermo Monsalve y su cara a cara con el abogado Diego Cadena. El exparamilitar ratificó que fue presionado para firmar una retractación

“Yo estaba jugando cartas cuando me llegó el volante que bajara a abogados, yo no bajé ese día, me parecía raro”, detalló Monsalve. Estando en la sala se encontró con Cadena, quien se presentó como apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez y, acto seguido, le citó la declaración que él había rendido ante Justicia y Paz en la que señalaba que el exmandatario, junto a su hermano Santiago, había promovido la creación de un bloque paramilitar en la finca Guacharacas, en el oriente de Antioquia, en la década de los noventa.