Karena Caselles, aspirante a la Corte Constitucional, aclara su relación con el Gobierno y el papel de su pareja en MinMinas

SEMANA: El ministro de Minas, Edwin Palma, ha aparecido como uno de los supuestos apoyos dentro del Gobierno para que usted sea elegida por el Senado. ¿Es eso cierto?

Karena Caselles (K. C.): Hay que empezar diciendo algo que es fundamental. Yo tengo una trayectoria de veinte años en mi vida donde he coincidido con muchas personas. Mis coincidencias con las personas, estando en el poder judicial, han sido coincidencias académicas, no políticas, o alejadas de la política. Porque a los jueces y a las juezas no se nos permite militar en política, eso es una prohibición de la ley estatutaria.

En ese camino, yo me encontré con Edwin Palma hace muchos años, antes de que él fuese, incluso, dirigente sindical. Nos encontramos estudiando juntos en la Universidad Externado de Colombia, y desde esa época lo he visto crecer. Y como todos los amigos a los que he visto crecer, lo valoro y valoro todo lo que él ha hecho. Sin que eso signifique que él a mí me haya dado ningún tipo de apoyos.

SEMANA: Hay versiones que vinculan al magistrado Vladimir Fernández de la Corte Constitucional con esos mismos apoyos.

K. C.: Al magistrado Vladimir Fernández, en cambio, no lo conozco más allá que por conocer que él es magistrado de la Corte Constitucional. Pero no tengo con él ningún tipo de cercanía. Ninguna. Es decir, que en relación con él, además de claramente reconocer que es un magistrado de la Corte Constitucional, pues sinceramente no puedo decir que sea, pues, ni amigo ni cercano.

SEMANA: Sobre al tema de Edwin Palma, ¿usted, actualmente, tiene una relación sentimental con Luciano Sanín, el jefe de despacho del ministro de Minas?

K. C.: Yo tengo una relación sentimental con Luciano hace diez años más o menos. Es una relación sentimental que surge también en la academia, y es una relación sentimental que a mí me parece como paradójica, porque cuando yo lo conozco, yo ya tengo toda una vida judicial armada. Yo ya soy magistrada auxiliar, yo ya soy profesora universitaria. Y un poco como esa idea tan arraigada de considerar que los méritos de las mujeres siempre están atravesados por los deseos de los hombres, me parece muy extraño, pero entiendo un poco que eso puede llegar a generar suspicacias.

SEMANA: Hay una versión que la vincula con el Partido Comunista de Trabajadores (PCT), ¿eso es cierto?

K. C.: No, tampoco es cierto.

SEMANA: ¿Usted es la pieza clave del expresidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, para llegar a esa Corte? Se lo pregunto porque usted fue magistrada auxiliar de ese despacho...

K. C.: Es un rumor que ha salido a partir de una versión en donde mencionan al expresidente de la Corte, pero los rumores son propios de estos tipos de procesos, porque creo que incluso los rumores lo que hacen en los procesos es intentar inclinar la balanza hacia uno o hacia otro candidato.

Yo lo que podría decir es que no es cierto. Yo vengo impulsada por organizaciones de mujeres que ponen mi nombre en la terna constitucional, que sugieren mi nombre en la terna constitucional, y que esa terna constitucional es recogida.

SEMANA: ¿Qué decirles a esos sectores que la han querido vincular como la ficha clave de Alberto Rojas Ríos dentro de este proceso?

K. C.: Pues que no es cierto, y yo creo un poco que hay que hacer el balance correcto, es decir, de a quién afectan esos rumores y a quién es beneficio. Y que eso, digamos, yo no les puedo decir a las personas qué deben pensar, porque a mí eso me parece invasivo, decirles a los demás qué piensen.

Yo lo único que quiero es que evalúen mi hoja de vida, evalúen mi trayectoria, y dense cuenta de que al lado mío camina mucha gente de distintos sectores, incluso que piensan muy diferente. Pero que entiendan que la llegada mía les inspira confianza, aun encontrándose en espacios o en espectros políticos diferentes.

SEMANA: En esta revista publicamos las confesiones de Sandra Ortiz en la Fiscalía por el proceso que lleva en el caso de la UNGRD y ahí apareció salpicado el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández: ¿usted qué piensa que una alta dignidad de esa corporación este metida en este escándalo?

K. C.: La Corte Constitucional sacó un comunicado la semana pasada indicando la importancia de proteger a la Corte y de exigir que las autoridades adopten como las medidas que consideren pertinentes, respetando la presunción de inocencia. Bajo ese parámetro, que es el parámetro institucional, es que yo recojo el sentido y el contenido del comunicado de la Corte Constitucional.

SEMANA: ¿Pero ese tipo de versiones no lapidan la imagen de una corporación creada para defender y proteger la carta política de Colombia?

K. C.: Claro, pero hay que ser muy cuidadoso, porque cuando a veces se lesiona el nombre de una persona, y cuando eso todavía está investigado, en el fondo también estamos dinamitando las instituciones, y una institución tan valiosa como es la Corte Constitucional. Entonces, por eso, como mi lectura, y que creo que seguramente fue la que tuvo en su momento la sala plena, para poder adoptar ese comunicado

SEMANA: ¿Usted ve a la Corte Constitucional declarando exequible la reforma pensional, cuando el presidente de alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar le pidió a la Corte Suprema todas las pruebas de la UNGRD para determinar si esa iniciativa también habría hecho parte del modelo corrupto?

K. C.: Yo sinceramente no le podría decir absolutamente nada en relación con la reforma pensional por una sencilla razón, porque si yo llego a ser magistrada de la Corte Constitucional, debería declararme impedida si le doy algún tipo de información.

SEMANA: ¿Usted vería con buenos ojos que Héctor Carvajal, el abogado personal del presidente Gustavo Petro, sea magistrado de la Corte Constitucional?

K. C.: Eso le corresponde evaluarlo al Congreso de la República. Es el Congreso de la República quien, a partir de las hojas de vida que tiene en sus manos de tres personas, Dídima, Héctor y yo, deberá establecer qué es lo mejor para el país, qué es lo más saludable para la democracia, qué es lo que más le da confianza a la ciudadanía.

SEMANA: ¿Quién es Karena Caselles?

K. C.: Una mujer que ha trabajado toda su vida en una vida pública al servicio del Poder Judicial. Empecé como jueza de la República, luego fui abogada asistente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, después magistrada auxiliar de esa misma Corte y luego magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, encargada en un período en el año 2022 y actualmente magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Toda una vida en un poder público independiente, y he trabajado en mis decisiones, por la igualdad material y la igualdad de género.

SEMANA: ¿Con su conocimiento y trayectoria, qué le puede aportar a la Corte Constitucional en el caso de ser elegida?

K. C.: Una experiencia que está nutrida como jueza con una formación académica que he cultivado, de independencia, que también he cultivado estando en un poder judicial independiente, de integridad, y de algo que yo he llamado, que creo que es una virtud que uno debe cultivar, que es la templanza, y que es la capacidad de poder estar muy arraigada a la Constitución Política para soportar las tempestades propias que suelen ocurrir en la vida política

SEMANA: ¿Usted qué considera que hoy esté necesitando la Corte Constitucional en medio de todas las controversias que han salido con el Gobierno?