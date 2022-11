A Juan Daniel Oviedo no le gusta la gestión de Gustavo Petro: “Hay discursos que generan incertidumbre y temor”

SEMANA: ¿Cómo le ha ido en su nueva faceta en televisión?

Juan Daniel Oviedo: Con muchos nervios. Soy primíparo, porque antes tenía la oportunidad de hablar con la ciudadanía a través de los mecanismos virtuales, pero podía tomarme mi tiempo. Ahora debo explicar los temas en máximo tres minutos. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para desmenuzar la información y presentarla de una forma clara.

SEMANA: ¿Quién ha sido su mentor en Noticias RCN?

J.O.: La invitación del Canal RCN me llegó directamente por el director José Manuel Acevedo, y es él junto con el equipo de productores y presentadores con quienes estamos trabajando en equipo, pero el tutor es José Manuel Acevedo.

SEMANA: Para nadie es un secreto que le hubiera gustado quedarse en el Dane. Esto no pasó, finalmente. ¿Le dio duro haber salido?

J.O.: Hubiera sido muy bonito que el país entendiera que el Dane no tiene color político. Un ejemplo muy valioso de continuidad en un cambio drástico de ideología. Sin embargo, no fue el presidente Petro quien tomó la decisión porque renuncié a esa oportunidad el 18 de julio. No me sentí cómodo con las conversaciones que se dieron con el equipo de empalme.

SEMANA: ¿Tomó una buena decisión?

J.O.: Yo creo que sí. Como decimos coloquialmente, la tusa no fue tan dura porque tuve un buen balance de gestión y entregué una entidad que tiene la reputación más alta dentro de las del Estado. Fue un momento triste, pero al mismo tiempo muy satisfactorio porque definí estos nuevos desafíos para la Alcaldía de Bogotá y los nuevos caminos que quiero seguir.

Después de su paso por el DANE, Juan Daniel Oviedo aspira a ser alcalde de Bogotá. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Cómo un técnico que estaba en el Dane entra al mundo de la política?

J.O.: No es algo planeado y es parte de lo que le quiero compartir a todas las personas que me van a acompañar en ese proceso para la candidatura a la alcaldía de Bogotá. Fui director del Dane, mi propósito y obsesión era ser un buen director y hacer mi tarea lo mejor posible. Cuando llega el 18 de julio y queda claro que no voy a continuar, hice una reflexión por el reconocimiento que las personas me hicieron. En los últimos meses se me han acercado en la calle, aeropuertos o restaurantes a decirme gracias por hacer la tarea, gracias por explicarnos qué está pasando en el país. Veo que es una muestra de que hay una oportunidad de revalorizar el servicio público, ejecutar, que es el capítulo que más me gusta a mí, y eso requiere que haya un espíritu. Quiero continuar esta vocación de servicio público, que me llamó mucho la atención. Por eso aspiro a la alcaldía de Bogotá.

SEMANA: Ahí decide ser candidato.

J.O.: Exactamente, y la ambición que tengo es ser un buen alcalde. Ese es el proyecto que le quiero vender a la ciudad y es como si fuera una maestría, me voy a entregar completamente a esa tarea.

SEMANA: ¿Claudia López lo está haciendo mal?

J.O.: El hecho de que yo tenga el propósito de ser un buen alcalde no significa que descalifique las administraciones anteriores. Muchos ven la alcaldía como plataforma para la presidencia, yo lo que quisiera es concentrarme en Bogotá como un proyecto de ciudad. Bogotá genera una cuarta parte de la riqueza de todo el país, somos casi 8 millones de habitantes, entonces, creo que tenemos que recuperar ese proyecto de ciudad.

SEMANA: ¿Quién le ha parecido un buen alcalde en Bogotá?

J.O.: Son las prioridades que han tenido esos alcaldes. Lucho Garzón promovió la alimentación escolar y fue impactante. En las alcaldías de Peñalosa, el concepto de ordenamiento territorial, la concepción de ciudad, el avance del sistema de transporte masivo y las discusiones urbanísticas sobre cómo tener calidad de vida. En el caso de Claudia López, todo el sistema de cuidado que se está planteando en Bogotá con el proyecto de las manzanas de cuidado, el proyecto de la segunda línea del metro también me gusta. Eso sí, no tengo nada que resaltar de las alcaldías, por ejemplo, de Samuel Moreno o de Gustavo Petro.

SEMANA: Su candidatura será independiente. Pero, si algún partido tradicional le ofrece el aval, ¿lo pensaría?

J.O.: Esta elección de alcalde en Bogotá es la primera en la que habrá segunda vuelta. Mi criterio de movimiento independiente es unívoco, quiero ser independiente, pero hay que pensar en el segundo momento. Si logro ser candidato en segunda vuelta, tenemos que dejar claro, sobre todo de forma transparente ante toda la ciudadanía, cuáles son los criterios para una plataforma de convergencia que permita, a partir de adhesión sobre ideas, propuestas o acciones concretas, una convergencia de diferentes vertientes políticas para poder lograr un resultado muy positivo.

SEMANA: Ya tiene lema de su campaña.

J.O.: Será “Oviedo alcalde”, porque precisamente resume que es una persona que quiere ser un buen alcalde.

SEMANA: Cambiemos de tema. ¿Qué va a pasar con el dólar?

J.O.: Será difícil retomar la vertiente que tenía el precio del dólar en la economía antes de abril o mayo de este año. La economía colombiana está más expuesta a responderle al resto del mundo por las posiciones deficitarias que tienen los hogares y que tiene el Gobierno a la hora de hacer el corte de cuentas de todas sus actividades económicas. Hemos venido observando a lo largo de los últimos meses el fenómeno de inflación global, la crisis de abastecimiento, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y eso hará que el dólar sea mucho más sensible. Las decisiones que se tomen internamente en el timonel del barco deben ser cuidadosas. Eso siempre va a tener una consecuencia sobre las expectativas de las personas que están afuera esperando. Vamos a tener unos tiempos de calma cuando haya un ajuste de las tasas de interés de Estados Unidos, pero al menos en lo que queda de 2022 y el primer semestre de 2023 vamos a tener unos tiempos turbulentos en relación con el comportamiento del precio del dólar.

SEMANA: ¿Y la inflación?

J.O.: Es un tema que me ha parecido supremamente importante, porque todos estamos empezando a entender que el tema del precio del dólar no es por allá de los gomelos que trabajan en la bolsa o de los grandes inversionistas que tienen ahorros en dólares. Hay tres factores que complicarán la inflación: la turbulencia del dólar. El fenómeno de La Niña, que va a afectar todo el ciclo de producción de frutas, cítricos, y la producción de leche, que van a llevar a que la inflación de alimentos siga presionada hasta marzo por el fenómeno invernal. Y la tercera, pues decisiones que se han tomado en el marco de la reforma tributaria, otras que se piensan tomar en materia de los aranceles a la importación de prendas de vestir en el país. Y eso va a generar una presión sobre la inflación que tristemente nos va a llevar a algo muy preocupante y es que es altamente probable que el dato que nos dé el Dane a finales de abril de 2023 indique que aumentó la pobreza.

SEMANA: ¿Qué les dice a quienes le dicen gomelo?

J.O.: Que me encanta, es decir, yo creo que eso es lo que somos en Colombia, es una sociedad de estereotipos. A mí me la montaron por mi voz de niña en el colegio, después que porque tenía una cicatriz, en el Dane que porque tenía acento gomelo, pero, pues, yo creo que tenemos que vivir con eso. Cambiemos esos estereotipos con educación, respeto y cultura.

SEMANA: Pero otros dicen que usted es un gomelo buena gente.

J.O.: Exactamente, o el man del Dane, porque es como me dicen ahora.

SEMANA: El presidente Gustavo Petro está a punto de completar 100 días de gobierno. ¿Le ha gustado la gestión?

J.O.: No.

SEMANA: ¿Por qué?

J.O.: Él es la representación de que el país quería tener un cambio o hacer un viraje en la forma de hacer política, pero hace falta dejar más claro qué quiere cambiar y cómo lo hará. Debe articular mejor su equipo, ser mucho más consecuente del valor de las palabras sobre las expectativas que tenemos. Quiero que le vaya bien porque es lo mejor que le puede pasar al país, pero debe escuchar y reconocer los problemas. Hay discursos que generan incertidumbre, temor, y eso afecta la confianza. El discurso en temas económicos, sociales y ambientales es muy importante y creo que ahí ha habido un descuido. Por consiguiente, ese sentimiento de no sentirme cómodo con las decisiones que se han tomado, sobre todo, en materia económica por parte de este Gobierno.

SEMANA: ¿La ministra de Minas, Irene Vélez?

J.O.: No. Me parece que no tiene claro que una transición energética, como su mismo nombre indica, es de un periodo en un horizonte de tiempo. Creo que las afirmaciones tan radicales diciendo “no queremos más petróleo en el país”, pues le cobraron cuenta. Subió el precio del dólar, pero afortunadamente el Gobierno ya ha rectificado.

SEMANA: ¿El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo?

J.O.: Admiración profunda, siempre me generó mucha ilusión, conozco su carrera y sé de la admiración que tiene todo el sistema de Naciones Unidas por él. Ha logrado articular un discurso porque él sí conoce el tema. Es un gran ministro.