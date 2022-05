“La confesión es clara y concreta, ahora van por mí”: Federico Gutiérrez responde a contradictores

En estos días, el candidato presidencial de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, ha realizado constantes denuncias sobre las presiones que estarían haciendo grupos al margen de la ley para obligar a la ciudadanía a que respalde la aspiración de Gustavo Petro.

Esta vez, Gutiérrez lanzó graves acusaciones en su cuenta de Twitter en la que dijo: “La confesión es clara y concreta, ahora van por mí. Y lo más grave no solo es el daño moral, lo más peligroso son sus aliados criminales que nos quieren muertos”.

“Seguiré en las calles de nuestra Colombia, porque nos merecemos un mejor futuro. Un cambio para mejorar”, agregó el candidato.

Así mismo, Gutiérrez criticó más temprano que haya otros aspirantes presidenciales que no estén pensando en el avance real de Colombia.

“Qué tristeza saber que el plan del otro candidato y de sus más cercanos colaboradores (as), es “destruir” a sus contrincantes políticos y no pensar cómo avanza realmente Colombia. No les importa la superación de la pobreza. Solo quieren el poder para vengarse. Puro odio”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Vale la pena recordar que recientemente se conoció un video de la senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, en la que, en conversatorio ante un grupo cerrado de personas dijo unas polémicas declaraciones, pues contó cómo se debilitó políticamente al candidato de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo.

“A Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura, en Procuraduría, Contraloría, de demostrar que ese tipo no puede estar en la Presidencia”, dijo Zuleta, lo que posteriormente desató una oleada de críticas en su contra.

“Ya a Fajardo lo quemamos, y fue una tarea dura hasta en contraloria y procuraduría, fue una tarea dura”



Este sábado, 7 de mayo, los dos candidatos presidenciales tuvieron un fuerte enfrentamiento en las redes sociales por cuenta del plan que denunció la campaña de Fico Gutiérrez sobre una infiltración para hacerle daño al aspirante presidencial. Durante toda la tarde los dos aspirantes cruzaron trinos en los que se lanzaron acusaciones mutuas y todo terminó cuando el aspirante de Equipo por Colombia puso un escrito diciendo: “aquí el delincuente es él”.

El candidato dijo esto en la red social Twitter, respondiendo a una publicación de este sábado de SEMANA:

Petro dio la orden de infiltrar nuestra campaña? Pues así lo reconoció su abogado.

A las 11 am nuestra campaña denunciará una nueva infiltración, tipo “Caballo de Troya”.

En respuesta a lo publicado por Gutiérrez, Petro dijo también en Twitter: “A ti, Gutiérrez, solo te ha infiltrado la oficina de la mafia, su jefe llegó a ser no solo tu secretario de seguridad, sino tu vecino de apartamento. ¡Sepárate de esas bandas, hombre!”.

A ti, Gutierrez, solo te ha infiltrado la oficina de la mafia, su jefe llegó a ser no solo tu secretario de seguridad, sino tu vecino de apartamento.



Posteriormente, Gutiérrez le respondió al candidato Petro, recordándole que él perteneció a un grupo armado.

“Mientras yo estudiaba y trabajaba por un mejor país, vos pertenecías a un grupo armado. Defendiste a Santrich, Iván Márquez y ahora a Otoniel. Te acompañan gente que fue de Farc, ELN, M-19 y tu equipo se sienta con parapolíticos, corruptos y vinculados a narcotráfico. ¡Qué cinismo!”, le dijo Gutiérrez a Petro en Twitter.

En medio de ese altercado, quien también opinó al respecto fue Luis Felipe Henao, jefe de debate del aspirante presidencial Federico Gutiérrez. Este dijo que Gustavo Petro supuestamente está “recurriendo a estrategias criminales ya confesadas de infiltración, montajes y alianzas con grupos al margen de la ley para obligar a votar por él”.

Miguel Ángel del Río acepta que habló de “infiltración”

“Claro que los tenemos infiltrados, tenemos a una persona en cada casa electoral, ya están adentro”, le dijo el jurista Miguel Ángel del Río a SEMANA el domingo 1.° de mayo.

Las personas infiltradas, según Del Río, estarían ofreciendo asesoría jurídica, voluntariado y otro tipo de servicios a la campaña del Equipo por Colombia, aunque realmente están al servicio de la candidatura de Gustavo Petro.

No obstante, en Vicky en Semana este lunes 2 de mayo, el abogado aseguró que fue malinterpretado, pero reconoció que “sí se dijo la palabra infiltración”.

“El problema fue posterior a la interpretación que se generó después”, agregó el abogado ese día en Vicky en Semana.

A raíz de lo anterior, Luis Felipe Henao, jefe de campaña del candidato Federico Gutiérrez, dijo que era claro que su equipo había sido víctima de un acto delictivo por parte del jurista Miguel Ángel del Río.

“Una confesión donde nosotros sí creemos en los medios de comunicación, donde dijo que se había infiltrado esta campaña. Ya que quieran decir que infiltración es una cosa, otra cosa, no. Eso viola el artículo 191 del Código Penal (...) Entiendo el desespero del doctor Miguel Ángel, cuando a uno lo cogen en flagrancia desarrollando un delito. Se le nota el desespero”, señaló Henao en Vicky en Semana, mientras le pedía al jurista que le permitiera hablar.

Al inicio del programa, el abogado dijo que aquello que –según él– había advertido era que contaban con información respecto a que había personas que, en la campaña presidencial “del señor Federico Gutiérrez” en toda la costa, estaban inmersas, dijo ahora, en actos de corrupción electoral y que de hecho ello lo pondrán en conocimiento de las autoridades judiciales.

Insistió en que él dijo ese domingo a SEMANA que “suponía una suerte de infiltración (...) Yo no dije que teníamos infiltrada la campaña. Yo utilicé la palabra infiltración, esa palabra sí la utilicé”.

Sin embargo, dejó claro que él no estaba negando que se había referido a “infiltración”, tal como lo registró SEMANA, a partir de lo manifestado por el jurista.

En una nueva intervención, Henao le dijo a Del Río que ojalá tengan “infiltrada” la campaña de Federico Gutiérrez para que constaten de que no hay hechos de corrupción, tal como el jurista lo afirma.