La historia de Don Esteban, el conductor de TransMilenio que adoptó a gato que dejaron abandonado en su ruta

Durante el Domingo de Pascua, 9 de abril, los usuarios de las redes sociales viralizaron la historia de un gato que fue abandonado en una ruta de TransMilenio. Ante esto, el mismo servicio de trasporte compartió una imagen del felino con el objetivo de encontrarle un nuevo hogar.

Cientos de reacciones generó la historia en las plataformas digitales. En Twitter, TransMilenio consignó que sobre las 6:30 p.m. el felino fue encontrado en la ruta B10 en el Portal 80. La imagen se apoderó de los corazones de los internautas, pues el gato, dentro de un maletín con comida, miró frente a la cámara.

“Esperamos que no sea un caso más de abandono premeditado. Si alguien lo reconoce o desea adoptarlo, por favor enviarnos un mensaje”, indicó el sistema de movilidad en Bogotá.

La entidad afirmó que 'espera' que no se trate de un caso de abandono premeditado, y abrió la opción de que algún ciudadano se proponga el adoptarlo. - Foto: Twitter/ @transmilenio

Como era de suponerse, los comentarios por parte de los usuarios no se hicieron esperar y varios de los más relevantes fueron: “Uno no sabe las cosas que una persona tiene en la cabeza y qué pudo causar el olvido del gatito”; “¿Qué les cuesta acercarse a una fundación para cederlos y buscarles adopción?; “Ay, qué triste, ojalá no sea abandono”, se lee en la citada red social.

Luego de varias horas, el gato pudo encontrar el calor de un nuevo hogar. En esta oportunidad, el acto de humanidad fue por parte de un trabajador de TransMilenio: don Esteban.

Precisamente, mediante el mismo escenario digital, el sistema de transporte dio a conocer que el conductor Esteban Estupiñán tomó la responsabilidad de adoptar al felino. Sin embargo, lo tierno de la historia es que este funcionario es el conductor del bus y la ruta donde dejaron al gato.

Bus rojo de TransMilenio. - Foto: esteban vega la rotta

Pese a que TransMilenio detalló que compararon varias fotografías de posibles gatos extraviados, las manchas de la nariz no coincidían. De igual manera, “se verificó el estado de salud, está bien. Es adulto”.

“Esteban Estupiñán, conductor del bus donde lo dejaron, lo adoptó, acá a punto de terminar turno para llevarlo a casa”, agregó la plataforma de transporte y agradeció por el apoyo masivo que tuvo esta historia en las redes sociales.

Les contamos: se verificó estado de salud, está bien. Es adulto.



Comparamos 11 fotografías que llegaron, pero sus manchitas en nariz no coincidían😿



Esteban Estupiñán, conductor del bus donde lo dejaron, lo adoptó, acá a punto de terminar turno para llevarlo a casa



¡Gracias!❤️ https://t.co/bsGN9oTiQf pic.twitter.com/PYUMJktdBp — TransMilenio (@TransMilenio) April 10, 2023

Como era de esperarse, una vez más los internautas quisieron compartir su punto de vista con diferentes comentarios, como:

“Gracias a don Esteban y gracias a ustedes por no ser indiferentes”; “No se indignen. El gatito vino a cumplir una misión con don Esteban, quien lo rescató. Pregúntele al señor en unos días sobre el cambio en su vida. Ellos son ángeles”; “Gracias a don Esteban por darle un hogar al ‘Transmichi’ y bien por hacer visible estás historias, humanizan un poco el sistema”; “Terminó yéndole mejor al gatito, alguien que nunca lo va a abandonar, gracias don Esteban”; “Don Esteban, se ha ganado el cielo”; “Te quiero mucho don Esteban”; “Lluvia de bendiciones y triunfos para don Esteban por adoptar al michi”, son algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer en Twitter, tras el anuncio de la adopción del felino que fue abandonado en uno de los largos buses rojos de TransMilenio.

Muchos de los internautas le pidieron el Nequi a don Esteban para recompensarlo por su humano acto. - Foto: Twitter: @diego94951

¿Cómo denunciar maltrato animal en Bogotá?

Desde 2021, Bogotá cuenta con línea exclusiva para que las personas denuncien casos de maltrato animal.

Solo con marcar la línea telefónica 018000115161 cualquier ciudadano puede comunicarse para reportar una situación de maltrato y otorgar la información de la que disponga, según señaló la Alcaldía de la capital.

Adicionalmente, según la Alcaldía, las personas pueden llamar a la Línea de emergencias 123 o contactar al policía más cercano para que intervenga en la situación. La denuncia también se puede hacer en inspecciones de policía o Fiscalía-URI.