“La Inmaculada es responsable del asesinato de más de 1.000 personas”: Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá, revela en SEMANA las acciones contra esta banda criminal

A continuación, la entrevista completa al alcalde Gustavo Vélez:

Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá: hoy se definió en el Consejo de Seguridad que se va a reforzar la presencia institucional de la Policía y del Ejército, no solamente en operativos para controlar situaciones que se presenten, sino también en temas de inteligencia para tratar de anticiparnos a los hechos que puedan generar cualquier daño a la población, cualquier acción que genere intranquilidad o que genere una acción en contra de la ciudadanía.

Se definió también pedirle al Gobierno nacional que nos ayude para que desde el Inpec se puedan tomar las medidas necesarias para que no se permita a esas personas que están detenidas en centros penitenciarios, desde allí hacer llamadas, dar órdenes, hacer intimidaciones a la población. Entonces digamos que esa es una solicitud directa al Gobierno nacional.

G.V.: Nosotros tenemos una situación muy complicada, porque en Tuluá no existe una sola cámara de vigilancia. Entonces claro, acciones como las que se perpetraron ayer sábado, no tienen un seguimiento y un control a través de una central de inteligencia y monitoreo de control ciudadano. Entonces claro, digamos que se pierde esa capacidad de tecnología para poder hacer ese control a esos actos delincuenciales.

Nosotros lo que queremos es que el Gobierno Nacional nos pueda ayudar a agilizar ese proceso de cámaras de seguridad, para que ojalá antes de terminar el primer semestre, nosotros hayamos instalado lo que inicialmente se está proponiendo; no solamente las cámaras de seguridad, sino también la extensión de la red de fibra óptica y por supuesto la ecuación de esas centrales de inteligencia y de monitoreo.

Entonces hoy domingo, el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, decía que no hay una fecha límite, que el tema se va a trabajar y que la presencia de las instituciones se va a dar hasta que esta situación realmente pueda mejorar.

SEMANA: ¿Entonces no hay una fecha estipulada en la que se mantendrá la medida del toque de queda en Tuluá?

G.V.: El toque de queda solamente se va a hacer hoy domingo nuevamente, es una medida excepcional y se va a hacer por lo menos para garantizar que en el transcurso del día y en la noche, no se vayan a presentar afectaciones y que se pueda hacer un trabajo muy coordinado de Policía y de Ejército Nacional para poder asumir ya los puntos de control en los diferentes sitios que, además, se van a mantener a partir de hoy, durante el tiempo que sea necesario y que ya no van a requerir entonces que se dé nuevamente esta medida de toque de queda a partir de mañana.

G.V.: Nosotros no queremos tomar esa medida de prohibición del parrillero hombre, porque hoy tenemos una dificultad muy grande con los agentes de Tránsito; Los agentes de Tránsito no están en este momento en las calles. Hoy se definió en el Consejo de Seguridad que, para que ellos puedan trabajar, deben tener el acompañamiento de miembros de la Policía Nacional y puedan realizar sus labores en temas de movilidad y seguridad vial.

Nosotros vamos a tomar como medida específicamente, es que a partir de las nueve de la noche, 10 de la noche, no haya circulación de motos en la ciudad. Lo que queremos es que no se presenten hechos complejos en horas de la noche, que digamos es un poco más más difícil llevar ese control a esas horas, que durante el transcurso del día. Entonces lo que están pidiendo y lo que estamos definiendo es que, en horas de la noche, no haya tránsito de motocicletas en el casco urbano de nuestro municipio.